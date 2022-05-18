Комитет сената США утвердил Бринк на должность посла в Киеве

Комитет сената США по международным отношениям одобрил кандидатуру Бриджит Бринк в качестве посла страны на Украине. Соответствующее сообщение комитет разместил в официальном Twitter-аккаунте 18 мая.

«Комитет сената США по международным отношениям официально утверждает Бриджит Бринк в качестве посла на Украине, посылая мощный сигнал: поддержка США для Украины только растет. С нетерпением ждем ее быстрого утверждения полным составом сената в ближайшие дни», — говорится в заявлении.

Пост посла США в Киеве остается свободным с мая 2019 года, когда занимавшая его Мари Йованович была отозвана в Вашингтон.

18 мая США возобновили работу своего посольства в Киеве после трехмесячного перерыва. Вместе с этим были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности сотрудников диппредставительства.

В тот же день президент США Джо Байден выдвинул Бриджит Бринк на должность американского посла на Украине.

13 апреля пресс-секретарь администрации США Джен Псаки заявила, что в Белом доме стремятся восстановить дипломатическое присутствие на Украине.

14 февраля США рекомендовали сотрудникам посольства в Киеве срочно покинуть его. Белый дом заявил, что у американцев есть менее 24–48 часов, чтобы выбраться с территории Украины. С воскресенья, 13 февраля, консульские услуги в посольстве Киева были приостановлены.

Кроме того, власти США призвали всех американцев покинуть Украину. Позднее, 8 марта, Госдепартамент США посоветовал американцам составить завещания перед поездкой на Украину. Также в ведомстве рекомендовали заранее обсудить вопросы возможной опеки над детьми и ухода за питомцами.