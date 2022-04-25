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Байден выдвинул кандидатуру Бриджет Бринк на пост посла США на Украине

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Президент США Джо Байден объявил о выдвижении кандидатуры Бриджет Бринк на должность американского посла на Украине. Об этом 25 апреля говорится на странице Белого дома в Twitter.

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«Сегодня президент Байден выдвинул кандидатуру ветерана американской дипломатии Бриджит Бринк на пост чрезвычайного и полномочного посла на Украине», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Бринк возглавляет посольство США в Словакии. До этого она работала старшим советником и заместителем помощника госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США, отвечая за вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом.

Дипломат работала и заместителем главы миссии в посольствах США в Ташкенте и Тбилиси.

Пост посла США в Киеве остается свободным с мая 2019 года, когда занимавшая его Мари Йованович была отозвана в Вашингтон.

Накануне о плане Вашингтона возобновить работу американского посольства в Киеве заявлял в ходе брифинга госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, дипломаты из США начнут возвращаться на Украину на этой неделе. После Госдеп рассмотрит вопрос об открытии посольства в Киеве.

«Я думаю, это произойдет в течение пары недель», — отметил глава американской дипломатии.

13 апреля пресс-секретарь администрации США Джен Псаки заявила, что в Белом доме стремятся восстановить дипломатическое присутствие на Украине, но пока только оценивают безопасность возвращения диппредставительства.

14 февраля США рекомендовали сотрудникам посольства в Киеве срочно покинуть его. Белый дом заявил, что у американцев есть менее 24–48 часов, чтобы выбраться с территории Украины. С воскресенья, 13 февраля, консульские услуги в посольстве Киева были приостановлены.

Кроме того, власти США призвали всех американцев покинуть Украину. Позднее, 8 марта, Госдепартамент США посоветовал американцам составить завещание перед поездкой на Украину. Также в ведомстве рекомендовали заранее обсудить вопросы возможной опеки над детьми и ухода за питомцами.

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