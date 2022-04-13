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Псаки указала на стремление США вернуть дипломатов в Киев

Представитель Белого дома Псаки: США стремятся восстановить дипломатическое присутствие на Украине
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В Белом доме стремятся восстановить дипломатическое присутствие на Украине, но пока только оценивают безопасность возвращения диппредставительства. Об этом рассказала 13 апреля пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.

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«У меня нет более подробной информации об этом. Наша цель состоит в том, чтобы сделать именно это. В рамках процесса, который ведет Госдепартамент, мы, конечно, проводим оценку безопасности, а также того, кто из сотрудников первым должен вернуться», — сказала она.

Псаки уточнила, что ей достоверно не известно, обсуждал ли президент США Джо Байден этот вопрос с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе состоявшегося ранее в среду телефонного разговора.

14 февраля США рекомендовали сотрудникам посольства в Киеве срочно покинуть его. Белый дом заявил, что у американцев есть менее 24–48 часов, чтобы выбраться с территории Украины. С воскресенья, 13 февраля, консульские услуги в посольстве Киева были приостановлены.

Кроме того, власти США призвали всех американцев покинуть Украину. Позднее, 8 марта, госдепартамент США посоветовал американцам составить завещание перед поездкой на Украину. Также в ведомстве рекомендовали заранее обсудить вопросы возможной опеки над детьми и ухода за питомцами.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля он начал спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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