Шойгу рассказал о ходе спецоперации РФ по защите Донбасса

Специальная военная операция РФ по защите Донбасса идет по плану, все задачи будут выполнены. Об этом в среду, 24 августа, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«От Киева, который отказался выполнять Минские соглашения, исходила реальная угроза жителям Донбасса, а в перспективе — и Российской Федерации. Понимание этого привело к необходимости проведения специальной военной операции на Украине», — сказал он на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Министр также добавил, что замедление темпов наступления в ходе специальной военной операции — сознательное решение, оно обусловлено стремлением минимизировать жертвы среди мирного населения. Он подчеркнул, что в ходе СВО Россия строго соблюдает нормы гуманитарного права.

«Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры вооруженных сил Украины — пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается всё, чтобы избежать жертв среди мирных граждан», — рассказал он.

20 августа Шойгу заявил, что решение о проведении специальной операции было принято исходя из соображений безопасности РФ. По его словам, это было единственно верным решением. Он добавил, что в первые дни силы ВСУ использовали совершенно бесчеловечную тактику, прячась среди жилых кварталов украинских городов и прикрываясь мирным населением как живым щитом.

За день до этого штаб территориальной обороны республики сообщил, что союзные силы освободили 270 населенных пунктов в ДНР. За день до этого силы ДНР при поддержке артиллерии взяли на авдеевском направлении важную высоту, которую украинские войска использовали в качестве наблюдательного пункта и огневой точки.

15 августа президент России Владимир Путин заявил, что военные РФ четко выполняют все задачи, шаг за шагом освобождают Донбасс. Кроме того, он отметил, что военнослужащие с честью исполняют свой долг, сражаются за Россию и мир в Луганской и Донецкой Народных Республиках.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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