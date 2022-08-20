Шойгу назвал спецоперацию необходимостью для обеспечения безопасности РФ

Решение о проведении специальной операции на территории Украины было принято исходя из соображений безопасности РФ, заявил 20 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.

«На протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Всё это создало неприемлемые угрозы безопасности России», — рассказал министр.

Шойгу добавил, что проведение специальной военной операции было единственно верным решением.

Он также добавил, что в первые дни силы ВСУ использовали совершенно бесчеловечную тактику, прячась среди жилых кварталов украинских городов и прикрываясь мирным населением как живым щитом.

«Терпя поражение на «земле» и отступая, они целенаправленно уничтожают всё вокруг, лишь бы ничего не оставалось для мирных граждан. Такой же тактики во время Великой Отечественной войны придерживались и немецкие нацисты», — рассказал глава МО.

Глава оборонного ведомства заявил, что это частично связано с составом украинской армии. По заявлениям министра, после 2014 года в стране возникли «национальные батальоны, исповедующие идею неонацизма, расовой нетерпимости ко всем, кого они считают не украинцами».

Также в рамках на пленарного заседания Первого Международного антифашистского конгресса Шойгу рассказал, что многие жители Украины не приняли политику Киева, направленную на запрет всего, что связано с Россией. Он отметил, что после распада СССР в Вашингтоне сделали всё для создания из Украины антипода РФ. По его словам, поощрялось продвижение в стране законодательства, которое запрещает русские язык, СМИ, культуру.

Кроме того, Шойгу указал, что удар украинских войск по СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР), где находились пленные бойцы националистического формирования «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ), является попыткой Киева скрыть правду о преступлениях боевиков.

Шойгу подчеркнул, что радикальный национализм, который насаждал батальон «Азов», стал идеологией всей бандеровской Украины. По его словам, сегодня на брошенных позициях вооруженных сил Украины (ВСУ) российские военные находят большое количество экстремистской литературы.

Артиллерийский удар по следственному изолятору в Еленовке был нанесен 29 июля. Погибли 50 украинцев, еще 193 получили ранения. Также ранения различной степени тяжести получили еще восемь сотрудников изолятора.

Следственный комитет России (СК РФ) 5 августа объявил, что расследует обстоятельства обстрела. Отмечалось, что действия киевских силовиков были заранее спланированы. Об этом говорят такие факторы, как точность и кучность попадания ракет.

Киев преследовал цель уничтожить свидетелей совершенных преступлений в отношении мирного населения, добавили в ведомстве.

Как заявил 3 августа замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке сразу после того, как пленные боевики полка «Азов» начали давать показания. Он пояснил, что украинские военные испугались того, что пленные расскажут правду о преступлениях ВСУ.

10 августа генеральная прокуратура ДНР квалифицировала обстрел украинскими войсками СИЗО в Еленовке как террористический акт.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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