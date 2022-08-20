Шойгу уличил Киев в попытке скрыть правду о преступлениях ВСУ

Удар украинских войск по СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР), где находились пленные бойцы националистического формирования «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ), является попыткой Киева скрыть правду о преступлениях боевиков. Об этом 20 августа заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.

«Сдавшихся в плен азовцев украинские власти приговорили к смерти. Поэтому по изолятору в Еленовке, где они содержались, ночью был нанесен ракетный удар американской реактивной системой залпового огня. Циничная, изуверская расправа над своими пленными продиктована страхом украинского руководства перед свидетельскими показаниями боевиков «Азова». В них разоблачаются преступления против мирных граждан, совершенные с одобрения Киева», — сказал он.

Шойгу подчеркнул, что радикальный национализм, который насаждал батальон «Азов», стал идеологией всей бандеровской Украины. По его словам, сегодня на брошенных позициях вооруженных сил Украины (ВСУ) российские военные находят большое количество экстремистской литературы.

«Участники конгресса смогут увидеть ее образцы на тематической выставке вооружения, военной техники и средств обеспечения, которые используют украинские националисты», — добавил он.

Артиллерийский удар по следственному изолятору в Еленовке был нанесен 29 июля. Погибли 50 украинцев, еще 193 получили ранения. Также ранения различной степени тяжести получили еще восемь сотрудников изолятора.

Следственный комитет России (СК РФ) 5 августа объявил, что расследует обстоятельства обстрела. Отмечалось, что действия киевских силовиков были заранее спланированы. Об этом говорят такие факторы, как точность и кучность попадания ракет.

Киев преследовал цель уничтожить свидетелей совершенных преступлений в отношении мирного населения, добавили в ведомстве.

Как заявил 3 августа замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке сразу после того, как пленные боевики полка «Азов» начали давать показания. Он пояснил, что украинские военные испугались того, что пленные расскажут правду о преступлениях ВСУ.

10 августа генеральная прокуратура ДНР квалифицировала обстрел украинскими войсками СИЗО в Еленовке как террористический акт.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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