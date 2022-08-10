Генпрокуратура ДНР квалифицировала удар ВСУ по СИЗО в Еленовке как теракт

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) квалифицировало обстрел следственного изолятора (СИЗО) в Еленовке со стороны украинских войск как террористический акт. Об этом рассказала официальный представитель генеральной прокуратуры ДНР Виталия Чернявская.

«По факту обстрела колонии в Еленовке Генеральной прокуратурой [ДНР], а именно следственным управлением, возбуждено и расследуется уголовное дело. Направление удара, а также тип боеприпасов в настоящее время устанавливаются, извлеченные с места происшествия осколки боеприпасов направлены для проведения экспертиз. Уголовное дело возбуждено по факту совершения террористического акта по п. «б» ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса ДНР», — сообщила она.

Ранее, 29 июля, по следственному изолятору в Еленовке был нанесен артиллерийский удар. Тогда появилась информация, что погибли 50 украинцев, еще 193 получили ранения. Также ранения различной степени тяжести получили еще восемь сотрудников изолятора.

Следственный комитет России (СК РФ) 5 августа объявил, что расследует обстоятельства обстрела украинской стороной колонии в Еленовке. Отмечается, что действия киевских силовиков были заранее спланированы. Об этом говорят такие факторы, как точность и кучность попадания ракет.

Киев преследовал цель уничтожить свидетелей совершенных преступлений в отношении мирного населения, добавили в ведомстве.

Как заявил 3 августа замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке сразу после того, как пленные боевики полка «Азов» начали давать показания. Он пояснил, что украинские военные испугались того, что пленные расскажут правду о преступлениях ВСУ.

Раненный во время удара пленный «азовец» Артем Зубов назвал предательством удар ВСУ по своим же сослуживцам. Он уточнил, что удар был сильным, мужчина получил ранения рук и ног.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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