Следственный комитет России расследует обстрел ВСУ колонии в Еленовке

Следственный комитет России (СК РФ) расследует обстоятельства обстрела украинской стороной колонии в Еленовке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом ведомство сообщило в пятницу, 5 августа, в своем Telegram-канале.

«Назначены и проводятся необходимые экспертизы. Согласно первоначальным результатам экспертного исследования, обстрел велся с применением артиллерийского дальнобойного вооружения НАТО», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в частности использовалась американская реактивная система залпового огня HIMARS.

При этом в сообщении подчеркивается, что точность и кучность попадания ракет, а также иные обстоятельства подтверждают, что это были заранее спланированные действия киевских силовиков.

Как полагает ведомство, Киев преследовал цель — уничтожить свидетелей совершенных преступлений в отношении мирного населения.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинские пленные в Еленовке погибли от рук своих же — военных вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что это доказано.

29 июля ВСУ нанесли удар из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по СИЗО в Еленовке Донецкой Народной Республики, где содержались украинские военнопленные, в том числе из группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ).

В результате атаки погибли 50 украинцев, еще 193 получили ранения. Также ранения различной степени тяжести получили еще восемь сотрудников изолятора. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что это «умышленный обстрел и желание уничтожить» тех, кто начал давать показания.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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