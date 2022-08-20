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Шойгу заявил о непринятии украинцами политики Киева по запрещению связанного с РФ

Шойгу заявил о непринятии украинцами политики Киева по запрещению связанного с РФ

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Многие жители Украины не приняли политику Киева, направленную на запрет всего, что связано с Россией. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 20 августа, выступая на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.

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Он отметил, что после распада СССР в Вашингтоне сделали всё для создания из Украины антипода России. По его словам, поощрялось продвижение в стране законодательства, которое запрещает русские язык, СМИ, культуру.

«Многие на Украине не приняли такую политику, в том числе жители Донбасса, которые не стали потакать правящему режиму в его нацистских устремлениях. Тогда против них развернулась жестокая карательная операция», — подчеркнул он.

Накануне научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в беседе с «Известиями» выразил мнение, что на Украине марионеточное правительство и Западу неважно, сколько украинцев может погибнуть, «всё, что им нужно сделать, — запустить рубильник СМИ, которые будут говорить, что это единственное верное действие — следовать западным указаниям».

Президент РФ Владимир Путин 15 августа заявил, что все попытки западных стран «отменить Россию» тщетны и служат только демонстрацией глупости. Также он назвал важной задачей жесткое пресечение любых проявлений неонацизма, русофобии и расизма, а также попыток фальсифицировать историю.

Российский лидер 25 марта отметил, что на Западе процветает «культура отмены», остракизм и замалчивание фактов. По его словам, в странах прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией.

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