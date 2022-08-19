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Историк заявил о безразличии Запада к государственности Украины

Историк Мягков: на Украине марионеточное правительство, и Западу не важно, сколько ее граждан погибнет
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Фото: Global Look Press/Vitalii Kliuiev
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На Украине сейчас марионеточное правительство и Западу не важно, сколько украинцев может погибнуть, заявил 19 августа научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков в беседе с «Известиями».

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Историк напомнил, что ранее марионеточные правительства были в Южном Вьетнаме и Южной Корее, к которым Запад не относился серьезно.

«Понятно, что и на Украине сейчас марионеточное правительство, и Западу плевать, сколько украинцев погибнет, какое там будет правительство. Однако они обещают демократию на Украине, сравнивая ее с тоталитаризмом, но на самом деле всё наоборот. Всё, что им нужно сделать, — запустить рубильник СМИ, которые будут говорить, что это единственное верное действие — следовать западным указаниям», — подчеркнул он.

16 августа представитель Службы внешней разведки (СВР) РФ генерал-полковник Владимир Матвеев заявил, что западные кураторы практически списали киевский режим со счетов и разрабатывают планы по разделу части территории Украины.

27 июля заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что аналитики западных государств ожидают, что Украина уменьшится в размерах до границ Киевской области.

До этого, 26 апреля, секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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