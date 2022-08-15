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Путин заявил об успешном выполнении задач военными РФ в спецоперации

Путин: воины РФ и бойцы Донбасса с честью выполняют свой долг в ходе СВО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Военные России четко выполняют все задачи, шаг за шагом освобождают Донбасс, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник, 15 августа.

«Сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республик. Четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса», — сказал глава государства на открытии Международного военно-технического форума «Армия — 2022».

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Кроме того, он отметил, что военнослужащие с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию и мир в Луганской и Донецкой народных республиках.

Как подчеркнул российский лидер, «наш народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников».

«Во все времена они (защитники. — Ред.) надежно стояли на страже суверенитета и безопасности Родины, несли свободу другим народам», — сказал президент.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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