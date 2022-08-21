Под Одессой ракетами «Калибр» уничтожен склад боеприпасов для РСЗО HIMARS

В Одесской области ракетами «Калибр» уничтожен склад боеприпасов для РСЗО HIMARS и западных зенитных комплексов, сообщил 21 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS и зенитным комплексам западного производства», — сказал он.

Также Конашенков сообщил о ликвидации в районе Цукурино пункта временной дислокации боевиков «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Помимо этого в районе населенного пункта Князевка Херсонской области уничтожены на боевых позициях две американские гаубицы М777.

Ранее в воскресенье глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ трижды применяли гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации по защите Донбасса. По его словам, вооружение показало отличные результаты.

Накануне в районе Андреевки Харьковской области в результате удара высокоточным оружием по позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наемников были ликвидированы более 100 боевиков, в том числе до 20 американцев.

19 августа Конашенков рассказал, что ВКС РФ поразили пункты временной дислокации подразделений националистических формирований «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) и «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела) в Николаеве и ДНР. Ликвидированы свыше 50 националистов и 12 единиц военной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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