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ВС РФ перехватили 12 украинских снарядов РСЗО HIMARS под Херсоном

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Фото: РИА Новости
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Военные Вооруженных сил России в пятницу, 19 августа, перехватили 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Перехвачены баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Юбилейное, 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области, два снаряда реактивной системы залпового огня в районах населенных пунктов Топольское и Сулиговка Харьковской области <…>», — говорится в сводке оборонного ведомства.

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Также российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 13 украинских дронов в Харьковской и Николаевской областях.

16 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Первомайску из РСЗО HIMARS.

12 августа Конашенков доложил о том, что российские силы ПВО сбили две ракеты РСЗО HIMARS в районе Новой Каховки.

При этом 10 августа заместитель командующего первого корпуса народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин указал на то, что в настоящий момент военные ВСУ уже располагают ракетами к РСЗО HIMARS с дальностью полета 120 и 150 км.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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