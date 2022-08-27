Путин установил для беженцев ежемесячные выплаты

Президент России Владимир Путин в субботу, 27 августа, подписал указ об определении для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР), а также с Украины ежемесячных выплат. К ним относятся и пенсионные в размере 10 тыс. рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Меры поддержки затрагивают тех, кто пересек границу России с 18 февраля 2022 года. Так, инвалиды каждый месяц будут получать социальную выплату в размере 10 тыс. рублей. Доплата к ежемесячной соцвыплате инвалидам I группы, детям-инвалидам и лицам старше 80 лет составит 3 тыс. рублей.

Ветераны Великой Отечественной войны будут получать ежемесячно 5 тыс. рублей. Беременным женщинам установлена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, при рождении ребенка — 20 тыс.

На каждого ребенка ежемесячная выплата составит 4 тыс. рублей, а под опекой — 15 тыс. рублей. Единственный родитель будет получать на каждого по 10 тыс. рублей.

Также в субботу Владимир Путин подписал указ о праве граждан Украины, ЛНР и ДНР пребывать в РФ без ограничения сроков.

Они вправе временно пребывать на территории России при условии прохождения ими государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования.

Также они вправе осуществлять трудовую деятельность без разрешения на работу или патента.

Граждане Украины, ДНР и ЛНР, которые уже находятся на территории России, должны в течение 30 дней пройти идентификацию личности и медосвидетельствование.

Ранее в этот день Путин поручил обеспечить вооруженную охрану в школах ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины с 1 сентября. Обеспечить меры охраны должны МВД и Росгвардия.

24 августа Путин поручил правительству обеспечить до 15 сентября единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей одному из родителей школьников, проживающих на территориях ДНР и ЛНР, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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