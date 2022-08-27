Путин разрешил гражданам ДНР, ЛНР и Украины бессрочное пребывание в РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о праве граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) пребывать в РФ без ограничения сроков.

Текст указа опубликован 27 августа на официальном портале правовой информации.

Граждане Украины, ДНР и ЛНР вправе временно пребывать на территории России при условии прохождения ими государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования.

Также они вправе осуществлять трудовую деятельность без разрешения на работу или патента.

Граждане Украины, ДНР и ЛНР, которые уже находятся на территории России, должны в течение 30 дней пройти идентификацию личности и медосвидетельствование.

Ранее в этот день Путин поручил обеспечить вооруженную охрану в школах ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины с 1 сентября. Обеспечить меры охраны должны МВД и Росгвардия.

24 августа Путин поручил правительству обеспечить до 15 сентября единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей одному из родителей школьников, проживающих на территориях ДНР и ЛНР, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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