Путин поручил обеспечить вооруженную охрану в школах Донбасса с 1 сентября

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить с 1 сентября вооруженную охрану в школах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также на освобожденных территориях Украины.

Об этом 27 августа заявил заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Президент дал отдельное поручение Министерству внутренних дел, Росгвардии обеспечить меры охраны и безопасности всех школ во всех пяти регионах. Это означает, что в каждой школе с 1 сентября должно быть постоянно минимум два человека вооруженной охраны. Это и Росгвардия, и МВД России, и МВД ДНР и ЛНР, и специально отобранные лицензированные частные охранные предприятия», — сказал он в ходе видеообращения к учителям Донбасса на практикуме в «Сириусе».

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Леонид Китрарь показал, как к новому учебному году готовятся в Херсонской области. Местные власти заверили, что будут защищать учителей от националистов.

24 августа Путин поручил правительству обеспечить до 15 сентября единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей одному из родителей школьников, проживающих на территориях ДНР и ЛНР, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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