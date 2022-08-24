Путин поручил кабмину организовать выплаты родителям школьников из Донбасса

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить до 15 сентября единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей одному из родителей детей в возрасте от шести до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2022 года), проживающих на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. Об этом сообщает 24 августа пресс-служба Кремля.

Отмечается, что выплата положена в случае, если такие дети приступили к обучению в школах, расположенных на указанных территориях.

29 июня сообщалось, что населению Харьковской области было передано более 200 млн рублей в виде одноразовых пособий в размере 10 тыс. рублей.

После того как российские войска установили контроль над несколькими областями, Москва инициировала единовременные выплаты жителям территорий. Так, 30 апреля президент РФ подписал указ о единовременной выплате ко Дню Победы по 10 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донбассе и на освобожденных территориях Украины.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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