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В Херсоне рассказали о защите учителей от угроз националистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Шестилетняя Соня к школе уже почти готова. До самого важного дня осталось меньше недели. Нужен был только рюкзак. Будущей школьнице его подарят. Как херсонские школьники готовятся к началу учебного года показал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Школьные принадлежности в Херсоне в дефиците. В магазины везут, в основном, продукты питания и товары первой необходимости. Поэтому подарочные наборы первоклассника, которые раздавали в администрации города, пришлись очень кстати. Подарки собирал центр культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского. А благословил детей перед учебным годом помощник ключаря Главного храма вооруженных сил России Александр Солдатенков.

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Еще одна из проблем в Херсоне перед учебным годом — кадровая. Учителей массово запугивают националисты. Обещают расправу и тюремный срок на Украине за коллаборационизм. Администрация города пообещала помочь педагогам с вопросами безопасности.

«Переживает каждый. Это всё же с моральной точки зрения давит. И на семью, и на конкретных людей. Но имея здесь у нас поддержку в беседах, в работе, в реакции — они видят сильную поддержку для того, чтобы можно было противостоять этому, я считаю, что наглому, вызывающему и с морально и с политической точки зрения давлению на людей. Попахивает совсем другими уголовными преступлениями», — заявил глава администрации города Херсон Александр Кобец.

К открытию готовятся и детские сады. Они тоже не остались без поддержки. В дошкольных заведениях появились читальные комнаты с новыми книгами — это сказки на русском языке. Для Херсона сейчас это дефицит. Каждая такая комната носит имя одного из известных людей, например, Александра Пушкина, Федора Ушакова, или Григория Потемкина — основателя города Херсон, великого русского полководца и одного из создателей Черноморского флота России. Таких читальных комнат пока два десятка. Но в планах привезти книги для детей на русском языке в каждый детский сад.

14 июля выпускникам школ Херсонской области впервые выдали аттестаты российского образца. Медали и аттестаты выпускникам прибыл вручать министр просвещения России Сергей Кравцов, который также поздравил директора школы с получением российской государственной аккредитации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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