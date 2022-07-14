Выпускникам школ Херсонской области впервые вручили аттестаты российского образца

Выпускники школы № 48 города Херсон первыми в области получили аттестаты об общем образовании российского образца, сообщает «РИА Новости».

Медали и аттестаты выпускникам прибыл вручать министр просвещения России Сергей Кравцов, который также поздравил директора школы с получением российской государственной аккредитации.

«В херсонской общеобразовательной школе № 48 прошла успешная аккредитация. Я хочу поздравить и директора, и весь коллектив. И теперь есть возможность у ребят получить аттестаты, я вижу много очень медалистов. Действительно большая, очень большая заслуга учителей. Ребят, я хочу вас тоже поздравить, у вас открыты все двери, фактически можно выбрать любой вуз и поступить, реализовать себя», — заявил он.

Министр подчеркнул, что в школах необходимо ввести курс истории родного края, тем более в Херсонской области, ведь у нее очень богатая история, в том числе и героическая, так что написание программы этого курса станет очень важным событием.

Кравцов также добавил, что Министерство просвещения окажет максимум необходимой поддержки выпускникам.

Как сообщает агентство, херсонская школа № 48 стала первым учебным заведением в области, получившим российскую госаккредитацию.

Ранее, 7 июля, глава Рособрнадзора Анзор Музаев школы Бердянска, Херсона и Угледара в ближайшие дни получат аккредитацию и смогут начать выдавать выпускникам аттестаты российского образца.

29 июня сообщалось, что первая школа в Запорожье получила российскую аккредитацию. Музаев отметил, что школа, получившая свидетельство об аккредитации в соответствии с российским законодательством, имеет право выдавать аттестаты об окончании школы.

28 июня сообщалось, что школьную программу для учеников в Донбассе адаптируют под российские учебники. Для профильной переподготовки педагогов в Ростове-на-Дону и Крыму подготовили координационные центры. К настоящему моменту обучение в них прошли уже несколько тысяч преподавателей.