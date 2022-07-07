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Школы Бердянска, Херсона и Угледара начнут выдавать российские аттестаты

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Школы Бердянска, Херсона и Угледара в ближайшие дни получат аккредитацию и смогут начать выдавать выпускникам аттестаты российского образца. Об этом в четверг, 7 июля, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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Он отметил, что на данный момент планируется создать во всех города базовые школы, которые будут аккредитованы, а близлежащие школы будут как раз через них получать аттестаты.

«Уже подали [документы на аккредитацию] базовая школа Херсона, Бердянска, Угледара, и в ближайшие дни эти школы тоже получат свидетельства об аккредитации и тоже начнут выдавать российские аттестаты», — сказал Музаев в интервью телеканалу «Россия-24».

Музаев также отметил, что первое время после начала выдачи российских аттестатов желающих было немного. Он рассказал, что люди с опаской отнеслись к этому, но, как только увидели, что работа пошла, «сарафанное радио сработало, и у нас сейчас тысячи желающих».

29 июня сообщалось, что первая школа в Запорожье получила российскую аккредитацию. Музаев отметил, что школа, получившая свидетельство об аккредитации в соответствии с российским законодательством, имеет право выдавать аттестаты об окончании школы.

28 июня сообщалось, что школьную программу для учеников в Донбассе адаптируют под российские учебники. Для профильной переподготовки педагогов в Ростове-на-Дону и Крыму подготовили координационные центры. К настоящему моменту обучение в них прошли уже несколько тысяч преподавателей.

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