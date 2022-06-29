Первая школа в Запорожье получила российскую аккредитацию

Средняя общеобразовательная школа № 15 в Мелитополе получила аккредитацию Рособрнадзора. Об этом 29 июня сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

«Это историческое событие: первая из всех школ Запорожской области прошла государственную аккредитацию. Школа, получившая свидетельство об аккредитации в соответствии с российским законодательством, имеет право выдавать аттестаты об окончании школы РФ», — отметил Музаев.

Ранее в этот же день выпускники школы № 15 первыми получили аттестаты российского образца. Документы об общем образовании вручал Музаев. Сообщалось, что было доставлено 4,4 тыс. аттестатов для выпускников 9-х и 11-х классов, а также 400 аттестатов с отличием и медалей к ним.

29 июня Министерство обороны РФ сообщило о том, что около 700 школьников приняли участие в тестировании для продолжения обучения с сентября. Тестирование состоялось на территории гимназии № 1 города Мелитополя. По словам заместителя директора, это делается для понимания, насколько дети усвоили программу за предыдущий класс, чтобы начать учебный год.

28 июня сообщалось, что школьную программу для учеников в Донбассе адаптируют под российские учебники. Для профильной переподготовки педагогов в Ростове-на-Дону и Крыму подготовили координационные центры. К настоящему моменту обучение в них прошли уже несколько тысяч преподавателей.

В мае в интервью «Известиям» министр рассказал, что в Донбассе школьники обучались по российским учебникам и стандартам. Учебники, которые затем использовались киевским режимом, преподносили совсем другую историческую правду и искажали объективные реальные факты.