Реклама
Прямой эфир
Мир
Турция призвала Финляндию и Швецию выполнить условия для вступления в НАТО
Экономика
Страны Африки и Ближнего Востока перейдут на торговлю с РФ в нацвалюте
Мир
В МИД РФ отвергли протест Японии из-за патрулирования самолетов России
Мир
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиян
Общество
Певице Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет
Спорт
Булай назначен первым вице-президентом Федерации ММА по Москве
Экономика
В Евросоюзе согласовали общий регламент хранения газа
Мир
Кулеба заявил об отсутствии предварительных условий для переговоров с Россией
Мир
ВСУ разместили тяжелое вооружение в медучреждениях ДНР, ЛНР, Одессы
Мир
Кулеба поделился мечтами Украины о немецких танках
Мир
Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до 30 сентября

Кравцов рассказал об образовательной программе для детей Донбасса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал 25 мая в интервью «Известиям» об интеграции детей Донбасса из освобожденных территорий в российский образовательный процесс.

«Мы сейчас вместе с министрами Донецкой и Луганской (народных. — Ред.) республик как раз обсуждаем эти вопросы, потому что в ЛНР и ДНР действовали наши стандарты, наши учебники. Конечно, те учебники, которые использовались киевским режимом, искажали историческую правду и просто объективные реальные факты», — сказал он.

Он добавил, что по этой причине сейчас необходимо провести работу и объяснить школьникам и учителям, какие значимые события происходили на самом деле и как развивалась история России и Украины.

По его словам, в настоящее время разрабатывается специальная программа, к работе над которой привлекли лучших экспертов из педагогических ВУЗов, методистов, в том числе коллег из Крыма.

«В ближайшее время эту программу представим, обсудим. Надеюсь, что у нас будут хорошие результаты. Работа непростая, но мы с ней справимся», —заключил Кравцов.

Ранее, 11 мая, президент России Владимир Путин во время заседания попечительского совета фонда «Талант и успех», создавшего образовательный центр «Сириус» в Сочи, призвал помочь в том числе молодым людям, проживающим на территории ДНР и ЛНР. По словам президента, на фоне ограничений, которые затронули даже такие сферы как искусство и спорт, важно поддерживать талантливую молодежь.

24 февраля сообщалось, что всем детям, прибывающим из ДНР и ЛНР в Россию, окажут помощь в зачислении в учебные заведения.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022