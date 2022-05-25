Кравцов рассказал об образовательной программе для детей Донбасса

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал 25 мая в интервью «Известиям» об интеграции детей Донбасса из освобожденных территорий в российский образовательный процесс.

«Мы сейчас вместе с министрами Донецкой и Луганской (народных. — Ред.) республик как раз обсуждаем эти вопросы, потому что в ЛНР и ДНР действовали наши стандарты, наши учебники. Конечно, те учебники, которые использовались киевским режимом, искажали историческую правду и просто объективные реальные факты», — сказал он.

Он добавил, что по этой причине сейчас необходимо провести работу и объяснить школьникам и учителям, какие значимые события происходили на самом деле и как развивалась история России и Украины.

По его словам, в настоящее время разрабатывается специальная программа, к работе над которой привлекли лучших экспертов из педагогических ВУЗов, методистов, в том числе коллег из Крыма.

«В ближайшее время эту программу представим, обсудим. Надеюсь, что у нас будут хорошие результаты. Работа непростая, но мы с ней справимся», —заключил Кравцов.

Ранее, 11 мая, президент России Владимир Путин во время заседания попечительского совета фонда «Талант и успех», создавшего образовательный центр «Сириус» в Сочи, призвал помочь в том числе молодым людям, проживающим на территории ДНР и ЛНР. По словам президента, на фоне ограничений, которые затронули даже такие сферы как искусство и спорт, важно поддерживать талантливую молодежь.

24 февраля сообщалось, что всем детям, прибывающим из ДНР и ЛНР в Россию, окажут помощь в зачислении в учебные заведения.