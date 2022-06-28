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Кравцов анонсировал адаптацию школьной программы для детей в Донбассе
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Кравцов анонсировал адаптацию школьной программы для детей в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Школьную программу для учеников в Донбассе адаптируют под российские учебники. Информация поступила 28 июня из Telegram-канала «Единой России» со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

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«Еще одна задача — повышение квалификации учителей. По обеспечению учебниками — об этом говорили учителя и в Мелитополе, Бердянске, Донецке — сегодня мы этот вопрос решили: до 1 сентября школы будут обеспечены российскими учебниками. Программа подготовки школьников будет адаптирована», — говорится в сообщении.

Там добавили, что для профильной переподготовки педагогов в Ростове и Крыму подготовили координационные центры. К настоящему моменту обучение в них прошли уже несколько тысяч преподавателей.

25 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал жителям Украины не выбрасывать учебники по русскому языку, а отложить их до 1 сентября. Так, комментируя происходящее, Володин отметил, что в задачи российской спецоперации входит в том числе «восстановление прав и свобод граждан, которые хотят говорить на родном языке и изучать его».

В мае в интервью «Известиям» министр рассказал, что в Донбассе школьники обучались по российским учебникам и стандартам. Учебники, которые затем использовались киевским режимом, преподносили совсем другую историческую правду и искажали объективные реальные факты.

По этой причине Минпросвещению необходимо провести большую работу и объяснить школьникам и учителям, как развивалась история России и Украины. Для них разрабатывается специальная программа.

До этого, 11 мая, президент России Владимир Путин призвал помочь молодым людям, проживающим на территории ДНР и ЛНР, на фоне ограничений, которые затронули даже такие сферы, как искусство и спорт.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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