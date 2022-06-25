В Госдуме посоветовали украинцам не выбрасывать учебники по русскому языку
Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал жителям Украины не выбрасывать учебники по русскому языку, а отложить их до 1 сентября.
Он отметил, что сейчас на Украине началась «новая волна русофобии» — в разных областях страны избавляются от учебников по русскому языку и литературе, убирают из школьной программы изучение произведений русских писателей. Так, комментируя происходящее, Володин отметил, что в задачи российской спецоперации входит в том числе «восстановление прав и свобод граждан, которые хотят говорить на родном языке и изучать его».
«Правильно привлечь к ответственности украинских чиновников за нарушение прав людей. А жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать», — написал он в своем Telegram-канале.
24 июня стало известно, что в Харьковском национальном университете им. В.Н. Каразина ликвидировали кафедры русского языка и литературы.
Также с 1 августа в Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу. При этом в самой Одессе решение по поводу преподавания русского языка остается за главой города Геннадием Трухановым, который ранее обеспокоился ростом ненависти ко всему русскому.
До этого, 20 июня, заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко предложил исключить русскую литературу из школьной программы. Необходимость в этом он обосновал «тяжестью» произведений для понимания украинцами. 7 июня Витренко объявил об исключении из школьной программы романа «Война и мир» Льва Толстого. Он отметил, что данное произведение воспевает российские войска.
Еще 16 апреля украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что в школах страны могут отменить преподавание русского языка, вместо него ученики будут изучать другие предметы. А учителя русского языка, которые преподавали только эту дисциплину, должны будут отправиться «на простой», подчеркнул он.