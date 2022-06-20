В Киеве предложили отказаться от «тяжелых для украинцев» произведений русской литературы

Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко предложил исключить произведения русской литературы из школьной программы. Об этом он заявил 20 июня.

В качестве одной из причин таких мер он указал «тяжесть» произведений для украинцев.

«Нужно выбросить всё, что хоть немного связывает нас с Российской империей. Нужно выбросить всё, что касается «страданий русской души», тяжелые произведения для украинцев, они нам вообще не нужны», — сказал Витренко в эфире «Украина 24».

Ранее, 7 июня, Витренко объявил об исключении из школьной программы романа «Война и мир» Льва Толстого. Он отметил, что данное произведение воспевает российские войска.

19 июня Верховная рада ввела ограничения на российскую литературу. Парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, Донецкой и Луганской народных республик, Белоруссии, а также с контролируемых РФ территорий Украины.

14 июня депутатам Верховной рады было передано на ознакомление предложение о запрете литературных произведений, написанных гражданами России. Под ограничения могут попасть выпуск, ввоз и распространение книг российских писателей.