Верховная рада проголосовала за запрет российских музыки и книг

Верховная рада Украины поддержала запрет российской музыки в украинских СМИ и общественных местах. Об этом 19 июня сообщил депутат Ярослав Железняк.

«Рада запретила российскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве. За — 303 [голоса]», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам Железняка, парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, Донецкой и Луганской народных республик, Белоруссии, а также с контролируемых РФ территорий Украины.

О том, что Верховная рада зарегистрировала законопроект, запрещающий публичное исполнение российской музыки, а также гастроли российских исполнителей на территории страны, стало известно 30 мая. В пояснительной записке к документу уточнялось, что на Украине предлагается запретить «публичное исполнение, показ, демонстрацию, публичное сообщение фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, которые содержат исполнение музыкального недраматичного произведения с текстом, совершенное певцом (певицей), который является или был в любой период после 1991 года» гражданином РФ.

Однако законопроект предусматривает и исключения для отдельных категорий артистов. Таковые предлагается сделать для людей, сменивших гражданство с российского на украинское, а также для россиян, которые осуждают спецоперацию Москвы по защите Донбасса.

На Украине уже не первый год существует черный список российских артистов, которым запрещен въезд в страну. В этот пополняющийся перечень входят Алексей Червяков, Олег Газманов, Валерия Перфилова (известная под сценическим псевдонимом Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и другие. Чаще российские артисты попадают в этот список под предлогом того, что якобы «создают угрозу национальной безопасности Украины».