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В Одесской области отказались от преподавания русского языка

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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С 1 августа в Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу. Об этом 22 июня сообщил директор областного департамента образования и науки Александр Лончак.

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«Соответствующие учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех российских писателей. Их заменят авторами других государств», — пишет издание «Страна».

Русский язык не будет входить в школьную программу даже в качестве факультативного. Изменения вступят в силу со следующего учебного года.

«Нам предлагали оставить русский язык и литературу как факультатив, но мы отказали. Департамент выступает за полный его запрет во всех городских учебных заведениях», — заявил Лончак.

При этом в самой Одессе решение по поводу преподавания русского языка остается за главой города Геннадием Трухановым, который ранее обеспокоился ростом ненависти ко всему русскому.

С 1 сентября в школах Николаева также будет введен запрет на использование русского языка. Об этом 18 июня сообщил исполком Николаевского городского совета.

Также 20 июня заместитель министра образования и науки Андрей Витренко предложил исключить русскую литературу из школьной программы. Необходимость в этом он обосновал «тяжестью» произведений для понимания украинцами. Еще раньше, 7 июня, Витренко объявил об исключении из школьной программы романа «Война и мир» Льва Толстого. Он отметил, что данное произведение воспевает российские войска.

19 июня Верховная рада ввела ограничения на российскую литературу. Парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, Донецкой и Луганской народных республик, Белоруссии, а также с контролируемых РФ территорий Украины.

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