В школах Николаева запретили использовать русский язык с 1 сентября

В школах Николаева на Украине запретил с 1 сентября использовать русский язык. Об этом сообщает исполком Николаевского городского совета в субботу, 18 июня.

Теперь запрещено набирать учеников в 1–4-е классы с русским языком обучения, изучать русский язык как предмет, курс и факультатив в 1–11-х классах, а также оформлять образовательную среду на русском языке.

В начале мая министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины разработало рекомендации по изъятию из библиотечных фондов произведений русской литературы, которые ведомство сочтет пропагандистскими.

В середине марта сообщалось, что на Украине запретили ввоз и распространение всех книг из России. Решение объяснили якобы «широкомасштабной военной агрессией РФ против Украины», отметив, что оно принято для «недопущения культурно-информационного влияния России на украинцев».

Ранее в том же месяце президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий РФ.

12 января украинское Госкомтелерадио не разрешило импортеру страны ввозить с территории России три вида детских книг из-за иллюстраций, в которых используется российская символика.