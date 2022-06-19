Мэр Одессы обеспокоился ростом ненависти ко всему русскому
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил 18 июня, что обеспокоен ростом ненависти ко всему русскому.
«Одесса является многокультурной столицей Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому», — цитирует его газета The New York Times.
Издание также сообщило, что Труханов находится под давлением желающих переименовать улицу Пушкина рядом с мэрией Одессы. Градоначальник заявил, что не поддержал бы эту инициативу.
Ранее в этот день Верховная рада Украины поддержала запрет российской музыки в украинских СМИ и общественных местах. Кроме того, парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, Донецкой и Луганской народных республик, Белоруссии, а также контролируемых РФ территорий Украины.
Накануне в школах Николаева на Украине запретили с 1 сентября использовать русский язык. Теперь запрещено набирать учеников в 1–4-е классы с русским языком обучения, изучать русский язык как предмет, курс и факультатив в 1–11-х классах, а также оформлять образовательную среду на русском языке.
До этого, 14 апреля, мэр Одессы сообщил, что в городе демонтируют указатели российских населенных пунктов с памятного знака городов-побратимов и городов-партнеров на Думской площади.
24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
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