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Мэр Одессы обеспокоился ростом ненависти ко всему русскому

Мэр Одессы Труханов выразил обеспокоенность ростом ненависти ко всему русскому
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Фото: TASS/STEPAN FRANKO
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Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил 18 июня, что обеспокоен ростом ненависти ко всему русскому.

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«Одесса является многокультурной столицей Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому», — цитирует его газета The New York Times.

Издание также сообщило, что Труханов находится под давлением желающих переименовать улицу Пушкина рядом с мэрией Одессы. Градоначальник заявил, что не поддержал бы эту инициативу.

Ранее в этот день Верховная рада Украины поддержала запрет российской музыки в украинских СМИ и общественных местах. Кроме того, парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, Донецкой и Луганской народных республик, Белоруссии, а также контролируемых РФ территорий Украины.

Накануне в школах Николаева на Украине запретили с 1 сентября использовать русский язык. Теперь запрещено набирать учеников в 1–4-е классы с русским языком обучения, изучать русский язык как предмет, курс и факультатив в 1–11-х классах, а также оформлять образовательную среду на русском языке.

До этого, 14 апреля, мэр Одессы сообщил, что в городе демонтируют указатели российских населенных пунктов с памятного знака городов-побратимов и городов-партнеров на Думской площади.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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