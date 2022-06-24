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В Харьковском университете исключили из программы русский язык и литературу
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В Харьковском университете исключили из программы русский язык и литературу

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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В Харьковском национальном университете им. В.Н. Каразина ликвидировали кафедры русского языка и литературы. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщила изданию Kharkiv Today пресс-секретарь вуза Лилия Змий.

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«На базе кафедр русского языка и истории русской литературы с привлечением преподавателей польского языка и польской литературы была создана новая кафедра славянской филологии», — заявила он.

В пресс-службе пояснили, что такая реорганизация внутри филологического факультета была проведена, чтобы оптимизировать учебный процесс.

Ранее, 22 июня, директор областного департамента образования и науки Александр Лончак заявил, что с 1 августа в Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу.

При этом в самой Одессе решение по поводу преподавания русского языка остается за главой города Геннадием Трухановым, который ранее обеспокоился ростом ненависти ко всему русскому.

20 июня заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко предложил исключить русскую литературу из школьной программы. Необходимость в этом он обосновал «тяжестью» произведений для понимания украинцами. Еще раньше, 7 июня, Витренко объявил об исключении из школьной программы романа «Война и мир» Льва Толстого. Он отметил, что данное произведение воспевает российские войска.

До этого, 19 июня, Верховная рада ввела ограничения на российскую литературу. Парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, Донецкой и Луганской народных республик, Белоруссии, а также с контролируемых РФ территорий Украины.

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