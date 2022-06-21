Классовый разрыв: операторов попросили убрать оборудование из школ и вузов

Сотовых операторов попросили убрать оборудование из российских образовательных учреждений. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка. Чиновники ссылаются на разработанные Роспотребнадзором правила, запрещающие устанавливать базовые станции в школах — в ряде регионов норму пытаются распространить и на другие образовательные учреждения. Например, проблема есть в Санкт-Петербурге, Приморье, в Челябинской и Иркутской областях, сказал источник в отрасли. Эксперты считают такие запреты необоснованными. В Минцифры подчеркнули, что ограничения сначала следует научно обосновать. А операторы уверяют, что выключение базовых станций на объектах образования ухудшит качество связи для других пользователей.

Вон из класса

Сотовые операторы связи столкнулись с требованиями демонтировать оборудование, размещенное на территории учебных заведений, рассказал «Известиям» сотрудник одной из компаний связи. Так в заведениях и вышестоящих инстанциях понимают санитарные правила и нормы (СанПиНы), прямо запрещающие установку базовых станций в общеобразовательных учреждениях. Документ в 2021-м выпустил Роспотребнадзор. Хотя еще в прошлом году ведомство разъясняло, что СанПиН в этой части касается только школ, но теперь убирать базовые станции требуют и с территории колледжей и вузов, посетовал собеседник «Известий». Среди проблемных регионов он назвал Челябинскую и Иркутскую область, а также Санкт-Петербург.

— Мы сталкиваемся с такими требованиями во многих регионах: например, в Санкт-Петербурге и в Приморском крае на острове Русский на территории Дальневосточного федерального университета, где во время проведения Дальневосточного экономического форума от операторов требуют оказания качественных услуг связи, — рассказали «Известиям» в МТС.

Демонтаж оборудования на территории ДФУ приведет к деградации услуг на его территории, предупредила представитель Tele2 Дарья Колесникова. По ее словам, та же ситуация вероятна не территории детского образовательного центра «Сириус» в Сочи, университета «Иннополис» под Казанью, всероссийского детского центра «Орленок» в Краснодарском крае. В целом отключение оборудования и демонтаж базовых станций недопустимы и в условиях санкционного давления, когда в приоритете государства и бизнеса — поддерживать устойчивость телеком-инфраструктур, уверена представитель оператора.

В Санкт-Петербурге учреждения среднего профессионального образования потребовали демонтировать находящееся на их территории оборудование, хотя по новому СанПиНу этого вовсе не требуется, следует из письма МТС, «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн»), «Мегафона» и Tele2, направленного в администрацию города (с ним ознакомились «Известия»). В обращении связисты попросили ввести мораторий на демонтаж оборудования и расторжение договоров о его размещении с учреждениями образования.

В связи с неопределенной формулировкой «образовательных организаций» этот пункт может иметь различные трактовки, сказали «Известиям» в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Станислава Казарина.

С середины 2021 года территориальный Роспотребнадзор выдает предписания образовательным организациям о демонтаже оборудования, отметили в региональном ведомстве. Там добавили: деление организаций на дошкольные, школьные, средние специальные и вузы возможно только после внесения изменений в СанПиН.

Минцифры совместно с операторами, подведомственным НИИ радио, а также Российской академией наук прорабатывает вопрос обоснованности введения запрета на установку базовых станций, сообщили «Известиям» в ведомстве.

— По нашему мнению, введение новых требований должно быть научно обосновано. Необходимо также учитывать электромагнитную обстановку, включая излучение мобильных устройств. Сейчас мы проводим соответствующие изыскания. Совместно с Роспотребнадзором мы провели сверку установленных базовых станций на территории образовательных организаций — по объектам получены заключения о соответствии установленным уровням излучения, — сообщили в пресс-службе Минцифры.

В России они в десятки раз меньше, чем по международным стандартам, напомнили в ведомстве.

Перемена связи

На вопрос о причинах возникновения запрета на размещение сотового оборудования в школах в Роспотребнадзоре не ответили. Не секрет, что в некоторой части российского общества сильны радиофобские настроения, возможно, появление такого запрета — шаг в сторону общественного мнения, считает один из участников рынка мобильной связи.

Запрет Роспотребнадзора на размещение базовых станций на территориях учебных заведений приводит к ухудшению качества связи и негативно отражается на развитии телеком-отрасли, утверждает представитель МТС.

Демонтаж каждой базовой станции стоит 2 млн рублей — их вывод из учебных заведений обойдется связистам в несколько миллиардов, предупредил собеседник в одном из операторов.

— Запрет Роспотребнадзора не обоснован, поскольку инфраструктура связи не создает угрозы жизни и здоровью граждан. Это доказывают тысячи санэпидзаключений, выданных самим Роспотребнадзором и подтверждающих безопасность базовых станций, — добавила Дарья Колесникова.

Ситуация усугубляется из-за вольной трактовки СанПиНа и незаконного распространения действия нормы на средние профессиональные учебные заведения и вузы, считает она. По словам представителя Tele2, вынужденный демонтаж станций на территории образовательных учреждений критически скажется на качестве связи в целых районах, поскольку иных мест для размещения оборудования часто нет.

При этом запрет на размещение базовых станций в пределах территорий школ в итоге приводит к повышению электромагнитного воздействия на обучающихся, считает руководитель проектов компании «Спектр Менеджмент» Вадим Поскакухин.

— Основным источником излучения в помещениях являются сами мобильные устройства, которые вынуждены работать с повышенной мощностью в отсутствии базовых станций поблизости. Более того, в целом регулирование электромагнитного воздействия в России противоречит международным исследованиям, которые показали отсутствие воздействия на здоровье от базовых станций при гораздо больших разрешенных уровнях, — отметил эксперт.

При этом излучение мобильных устройств в России уже де-факто регулируется международными нормами, напомнил Вадим Поскакухин. По его словам, потакание радиофобным настроениям наносит значительный урон отрасли сотовой связи, которая сейчас существенно пострадала от введенных санкций.

— Самое время на высшем государственном уровне пересмотреть данную область регулирования на основе признанных международных исследований для исключения отставания в цифровизации экономики на основе сотовой связи, — уверен Вадим Поскакухин.

Демонтаж каждой базовой станции при отсутствии альтернативной точки размещения и дефиците оборудования непременно приведет к образованию «белых пятен» в покрытии сети в городах, предупредили в «Мегафоне».

В случае демонтажа такого оборудования с образовательных учреждений произойдет ухудшение покрытия связью, а на ряде локаций связь может пропасть вовсе — это затронет не только образовательные учреждения, но и ближайшее территории, согласны в пресс-службе «Вымпелкома».

В компании добавили, что считают нелогичным запрет размещения базовых станций исходя из места их установки, поскольку регулирование в этой области должно опираться на определение предельно допустимых уровней излучения и содержать научно обоснованный подход, а не формулировать необоснованные запреты по территориальному принципу.