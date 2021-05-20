Звездный чат: названы самые инновационные операторы связи России

С точки зрения абонента российский рынок сотовой связи сегодня можно считать инновационным — такие выводы содержит исследование информационно-аналитического агентства TelecomDaily (есть у «Известий»). Анализ проводился с учетом мнения непосредственных участников рынка, которые оценивали опции, предоставляемые конкурентами — от подключения электронной SIM-карты до возможности записывать звонки и общаться с работниками call-центров. В итоге рейтинг «самых продвинутых» операторов, вдвое обогнав «Мегафон» и МТС, возглавил «Тинькофф Мобайл». По мнению отраслевых экспертов, сегодня самыми важными опциями у компаний становятся контроль расходов, фильтрация ненужного голосового трафика и простота использования всех этих сервисов.

Ведущие инноваторы

Чтобы определить, насколько инновационным можно считать рынок сотовой связи в России с точки зрения абонента, 70 участников рынка (среди которых топ-менеджеры и руководители отделов и департаментов телеком-операторов) выбрали 20 наиболее востребованных новых сервисов. После этого эксперты агентства проверили, у кого из операторов их можно подключить и в каком объеме.

Представители компаний оценивали работу опций в сетях конкурентов, не имея возможности голосовать за своего оператора. В исследовании рассматривались параметры обслуживания в 10 сетях, лидирующих на российском рынке по количеству абонентов: МТС, «МегаФон», «Вымпелком» (бренд «Билайн»), Tele2, а также крупнейшие виртуальные операторы (Yota, «Ростелеком», МГТС, «Тинькофф Мобайл», СберМобайл» и «ВТБ Мобайл»).

Из 20 опций одна касалась процедуры подключения eSIM, одна — контроля расходов в роуминге, одна — порядка смены тарифа, еще одна — смены названия оператора, две — голосовой почты, три — записи звонков и расшифровки, три — наличия виртуальных номеров и опций по определению номера/скрытых номеров/возможности закрытия своего, четыре — работы мобильного операторского приложения и четыре — коммуникаций с сотрудниками оператора. По каждому сервису операторы получали баллы: от 0,25 до 1, которые умножались на количество таких ответов в процентном соотношении.

В первую тройку, по данным TelecomDaily, вошли «Тинькофф Мобайл» (более 20 баллов), «Мегафон» (10,5 баллов) и МТС (10 баллов). «Вымпелком» минимально отстал от двух других участников «большой четверки» — у него 9,2 балла, следом идет Yota — 8,5 баллов. Tele2 (8 баллов) занимает в рейтинге шестое место, «СберМобайл» — седьмой (7,2 балла), МГТС — восьмой (6,2 балла), «ВТБ Мобайл» — девятый (5 баллов) и «Ростелеком» — десятый (4 балла).

Оценить сервис

Авторы исследования утверждают, что лидирующую позицию «Тинькофф Мобайлу» помогло занять его «банковское» происхождение (для более 14 млн клиентов в отсутствие банковских офисов создана полноценная экосистема с применением всех вариантов коммуникаций). Такие услуги, как запись разговоров, расшифровка голоса в текст, появились у оператора на базе коммуникационной платформы банка. «Тинькофф Мобайл» включает для абонентов голосового помощника собственной разработки — это мобильный секретарь Олег, который может отвечать на звонки вместо пользователя, уточнили в компании.

Также оператор проверяет номера по базе входящих звонков (спам/не спам) с последующей идентификацией. «Тинькофф Мобайл» также получил дополнительные баллы на возможности неоднократно и бесплатно менять тариф, в то время как у других операторов повторная смена тарифа в течение месяца означает необходимость заплатить за переход, указано в исследовании. Кроме того, редкая опция по смене названия оператора на экране телефона доступна только у одного конкурента «Тинькофф Мобайл» — Yota. Большинство традиционных операторов не уделяют столько внимания этим сервисам, говорится там.

При этом есть новые сервисы, одинаковые баллы с которыми набирают сразу несколько операторов. Так, по удобству получения eSIM выигрывают МТС, «Тинькофф Мобайл», «Вымпелком» и «Сбермобайл». По удобству контроля расходов в приложении все сети набирают максимальное количество баллов, за исключением «Ростелекома» и «ВТБ Мобайла». Похожая ситуация с опцией по определению скрытых номеров, на которой баллы теряют только несколько виртуальных операторов («Сбермобайл, «Ростелеком», Yota, «ВТБ Мобайл»). Контроль расходов в роуминге снова оказался лучшим у «Тинькофф Мобайл», все остальные показали одинаковый результат.

У Tele2 работает услуга переноса остатков, тарифы-конструкторы, бесплатная услуга SOS-пакет (позволяет пользоваться мессенджерами и навигацией в минусе), технология eSIM, включенный безлимит на соцсети и мессенджеры на пакетных тарифах, уточнили в компании. В приложении оператора интегрирована антиспам-система. Сейчас в разработке у компании находятся еще несколько сервисов, которые будут предлагать клиентам возможность выбрать, принять ли вызов от поставщика услуги (чей номер определен) или отказаться от него. Запись звонков и расшифровку Tele2 планирует запустить осенью как платную опцию, а услуга смены названия оператора находится тестовой эксплуатации.

В пресс-службе «Ростелекома» сказали «Известиям», что у компании есть весь упомянутый функционал за исключением смены названия оператора и записи разговоров, поскольку компания не видит большого коммерческого потенциала у этих функций. Из дополнительных преимуществ у «Ростелекома» запущены конвергентные пакетные предложения (включают мобильную связь, домашний интернет, IPTV и онлайн-кинотеатр Wink) с кросс-скидками и интеграцией сервисов.

Абонентам «ВТБ Мобайла» доступны бесплатно оформление eSIM, контроль расходов в роуминге, удобная смена тарифа в мобильном приложении и личном кабинете на сайте, разные способы взаимодействия в каналы коммуникаций с сотрудниками оператора (в том числе, и соцсети), указал гендиректор оператора Владислав Соколов. Сейчас у «ВТБ Мобайла» уже работает бесплатная функция защиты абонента от нежелательных звонков в автоматическом режиме. Однако пока абонент не может управлять этим сервисом, указал Владислав Соколов. Но в этом году оператор планирует запустить функцию защиты абонента от нежелательных звонков в режиме реального времени.

У «Сбермобайла» бесплатная опция записи расшифровки телефонных звонков доступна пока только для корпоративных абонентов, сказали в компании. Однако оператор рассматривает запуск этого сервиса и для физлиц. Функцию предупреждения о мошеннических звонках можно активировать в приложении «Сбербанк Онлайн». Оформить eSim также можно прямо в приложении без переходов в почту или на сайт.

«Мегафон», Yota и «Вымпелком» не ответили на запросы «Известий» на момент публикации. В МТС от комментариев отказались.

Контроль важнее

— Можно смело говорить о том, что российский рынок мобильной связи является инновационным и не уступает рынкам Западной Европы, — уверен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Наиболее нужными опциями, по мнению аналитика, являются контроль расходов, фильтрация ненужного голосового трафика и простота использования всех этих сервисов. Чем проще построена внутренняя система платформы оператора, тем проще и удобнее пользоваться среднестатистическому абоненту, отмечает он.

Российский рынок действительно можно назвать инновационным с точки зрения абонента, соглашается гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. В обзоре учтены дополнительные услуги, делающие мобильную связь более комфортной, отметил он. Аналитик указал, что основные направления инноваций мобильных операторов сегодня находятся на стыке IT и телекома, медиа. Сюда же можно отнести интернет вещей (Internet of Things, IoT), облачные решения, продукты в сфере информационной безопасности и т.д.