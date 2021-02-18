Прикрыть лавочку: в ФАС рассматривают варианты борьбы со спам-звонками

ФАС совместно с операторами связи рассматривает варианты решения проблемы со спам-звонками и сообщениями. По данным ведомства, в прошлом году наибольшее количество нарушений фиксировалось в рекламе, поступающей на телефоны абонентов без их согласия. Так, спам-звонки и SMS составили 21% от общего числа нарушений. В целом же за 2020 год ФАС России рассмотрела свыше 16 тыс. заявлений о нарушении рекламного законодательства. По мнению главы ведомства Максима Шаскольского, значительная роль в борьбе с телефонным спамом и рекламой должна отводиться сотовым операторам. Подробности — в материале «Известий».

Каждый пятый

В ФАС заявили о необходимости разработать меры борьбы с роботизированными звонками. Как сообщили в ведомстве, за прошлый год антимонопольная служба рассмотрела свыше 16 тыс. заявлений о нарушении рекламного законодательства. Было пресечено почти 5 тыс. нарушений, назначено штрафов на 77,5 млн рублей, а также выдано свыше 2 тыс. предписаний.

Наибольшее количество нарушений в 2020 году фиксировалось в рекламе, поступающей на телефоны абонентов без их согласия — а именно спам-звонки и SMS. Они составили 21% от общего числа нарушений. При этом еще в 2019 году таких нарушений было 12,86%.

И даже больше

Впрочем, ранее российские компании озвучивали ещt большие цифры. По данным анонимизированной статистики «Яндекса», в январе–октябре 2020 года 55% всех звонков с неизвестных номеров оказались спамом. Такие данные были получены через автоматический определитель номера в приложении компании.

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Из всех нежелательных звонков самую большую долю занимают финансовые и банковские предложения — на них приходится 17% вызовов с незнакомых номеров , рассказали в «Яндексе». На коллекторские обзвоны — 7%, на предложения от телекома — 4%, еще 2% от всех вызовов занимают навязчивые опросы. Более того, 11% нежелательных звонков составили вызовы, содержащие неопределенный негатив.

По информации «Лаборатории Касперского» за январь–сентябрь прошлого года спам-звонков было еще больше — 63% от всех вызовов с незаписанных у абонента контактов. Причем доля звонков с подозрением на мошенничество составила 6,7% от всех входящих с неизвестных номеров , уточнили в компании.

Решающая роль операторов

По мнению главы ФАС Максима Шаскольского, в борьбе с телефонным спамом и рекламой значительная роль должна отводиться именно сотовым операторам.

— Там формируются определенные алгоритмы, определенные программы, коды, которые позволят на стороне оператора ограничить возможность этих звонков. Безусловно, именно там должны быть приняты действенные меры. Мы можем находить и штрафовать нарушителей, но подобных компаний тысячи, и неправильно бегать за каждым , — заявил глава антимонопольного ведомства.

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По его словам, только системная работа позволит прекратить возможность телефонного спама с предложением услуг.

Работа полным ходом

В целом работа над проблемой телефонного спама и мошенничества уже активно ведется сразу несколькими российскими ведомствами. Так, в сентябре Минцифры сообщило о создании рабочей группы по борьбе с телефонным мошенничеством, в которую вошли представители МВД, ФСБ, Роскомнадзора, ЦБ, других банков и операторов.

А в ноябре Минцифры РФ разработало законопроект, в котором предлагается обязать операторов связи устанавливать системы для противодействия телефонному мошенничеству (фроду).

Под так называемым фродом предлагается понимать трафик, при котором абонента вызывают через подменный номер, получив несанкционированный доступ к операторскому оборудованию или специальным техническим средствам и софту. А в качестве телефонного спама предлагается рассматривать сообщения или вызовы, целью которых является распространение рекламы без согласия абонента.

Предполагается, что абоненты смогут пожаловаться на мошенничество и спам, а номера, с которых поступали соответствующие звонки, будут заблокированы сразу после предварительной проверки.

Заблокировать своими силами

В 2020 году количество спам-звонков действительно выросло, и объясняется это тем, что такие звонки являются одним из самых дешевых способов рекламы. Во время пандемии многие компании столкнулись со снижением спроса на свои услуги, прежде всего это касается медицинских организаций и сферы услуг, сообщил «Известиям» генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

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Сейчас компании очень редко получают штрафы за рекламу с помощью спам-звонков, что способствует распространению подобного рода продвижения услуг, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он пояснил, что в России запрещена реклама по телефону с помощью автодозвона. Если же с рекламным предложением звонит оператор, он обязан получить согласие абонента на получение такого сообщения.

— В случае получения такой нежелательной рекламы абонент вправе пожаловаться Роскомнадзору или ФАС РФ. Для этого он должен предоставить информацию о том, с какого номера поступил звонок, также желательно иметь запись этого разговора. Абонент может потребовать компенсации, а на компанию, распространяющую спам, может быть наложен штраф, — напоминает Муртазин.

Кроме того, хоть немного уберечь себя от потока телефонного спама можно и своими силами. Для того чтобы не получать подобного рода звонки, можно заносить номера, с которых распространяют спам, в черный список, советует Денис Кусков. Также можно установить сервисы блокировки спам-звонков операторов связи или компаний, специализирующихся на информационной безопасности, добавил он.