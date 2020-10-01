Реклама на паузе: Минцифры готовит закон о блокировке телефонного спама

Граждане смогут защитить себя от звонков спамеров. Абонентов собираются наделить правом обращаться к оператору связи с требованием о блокировке рекламных номеров. Соответствующий проект изменений в закон «О связи» разработало Минцифры («Известия» ознакомились с предварительным вариантом документа). Эксперты же предлагают в новый документ включить и создание единого реестра телефонов граждан, не согласных с получением спам-звонков . Предполагается, что Роскомнадзор будет передавать список в компании и в случае нарушения ими запрета вводить штрафы. Минцифры готово рассмотреть инициативу на ближайшем заседании рабочей группы с Роскомнадзором.

Спамный инстинкт

В пресс-службе Минцифры «Известиям» уточнили, что над проектом изменений в закон «О связи» работает межведомственная группа, в состав которой также входят представители МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Банка России, операторов связи и финансово-кредитных организаций. Пока все заинтересованные стороны ведут обсуждения, и окончательного облика документа нет.

Согласно проекту, с которым ознакомились «Известия», абонент сам может обратиться к оператору связи с требованием о блокировке номера спамера. Сотовая компания передаст сведения в специальную систему, которую будет вести Роскомнадзор. В случае подтверждения спама номер в течение суток занесут в перечень и заблокируют.

Появление дополнительной структуры, именуемой в проекте системой проверки, повлечет для операторов дополнительные расходы и не приведет к желаемому результату, предупредил источник «Известий» на телеком-рынке.

Еще один собеседник из отрасли связи опасается, что инициатива может превратиться в шантажирование компаний возможностью заблокировать их телефоны . Ведь ответственности за «ложное», но хорошо оплаченное конкурентом сообщение не предусматривается, подчеркнул он.

В предложенном варианте законопроекта содержатся моменты, которые могут вступать в противоречие с нормами о защите тайны связи , говорит представитель МТС Алексей Меркутов. Оператор предлагает отдельно прорабатывать вопросы защиты от спама или мошенников. По его словам, перед принятием норм о блокировке целесообразно провести эксперимент по апробации технических решений, разработанных операторами связи.

В «Вымпелкоме» считают необходимым тщательно проработать механизмы анализа звонков, выявляющих спам, мошенничество или сообщения о ложной террористической угрозе . Неаккуратность может повлечь за собой ущемление прав добросовестных пользователей, предупредили в компании.

В «Ростелекоме» и «Мегафоне» подтвердили свое участие в рабочей группе. В Tele2 воздержались от комментариев.

В «Сбере» сочли преждевременным давать комментарии по готовящемуся документу. А в ВТБ заявили, что необходимо внести изменения, которые касаются запрета на совершение звонков SIP-телефонии с возможностью подмены телефонного номера.

В «Тинькофф» высказали заинтересованность в разработке законопроекта с учетом технических возможностей компаний. А президент Ассоциации региональных операторов связи (АРОС) Юрий Домбровский к недостаткам документа отнес включение в одно понятие «спам» трех различных явлений: рекламу, мошеннические действия (фрод) и ложные сообщения о терроризме.

«Известия» также направили запросы в Роскомнадзор, МВД, ФСБ, Центробанк, ВТБ, «Альфа-Банк» и «Райффайзенбанк».

Антиспамный реестр

Законопроект Минцифры — это давно назревшая инициатива , считает генеральный директор «ОрдерКома» Дмитрий Галушко. Граждан стоит наделить правом самостоятельно принимать решение, готовы ли они получать рекламные звонки .

Для этих целей можно создать федеральный реестр номеров, в отношении которых ввести запрет на спам, считает эксперт . Абонент сможет оставить заявку через личный кабинет на портале госуслуг о том, что не хочет получать рекламные звонки. Пожелания примет к сведению оператор связи и передаст их в Роскомнадзор. Тот занесет номер абонента в список и оповестит рекламораспространителей, которые платят госпошлину за доступ к базе номеров. После появления абонента в реестре рекламщики должны будут прекратить звонить ему, иначе им грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей — эти меры уже зафиксированы в ст. 14.3. КОАП (Нарушение законодательства о рекламе).

По словам Дмитрия Галушко, в США, Австралии и Великобритании существуют схожие методы борьбы с рекламными звонками. Он рекомендует реестровую практику распространить и в России.

Предложения о создании специального федерального перечня номеров, в отношении которых стоит ввести запрет на спам, могут быть рассмотрены на заседании рабочей группы в присутствии представителей Роскомнадзора, сказали «Известиям» в пресс-службе Минцифры.

Механизм считает эффективным и директор «Интеллектуального резерва» Павел Мясоедов. В первую очередь потому, что поиск новых «жертв» займет у мошенников время. Однако всё же стоит бороться и с утечками данных, ведь многие граждане постоянно получают звонки из компаний, которым такое разрешение не давали.

Ведение реестра антиспам-номеров «Мегафон» считает неэффективным . В пресс-службе компании добавили, что он не принесет никакой практической пользы абонентам как минимум до тех пор, пока не будет решена проблема подмены номеров.

Схожего мнения придерживается и генеральный директор «Ассоциации операторов телефонной связи» Сергей Ефимов. По его словам, первостепенной задачей следует определить достоверность номеров инициаторов звонка. Ведь при подмене полиция будет предъявлять претензии невиновному лицу, объясняет он.

Как считает специалист Group-IB Лилия Лучик, в борьбе со спам-звонками необходима аналитика с использованием поведенческого анализа номера телефона . На его основе (количество звонков, временной промежуток, длительность и так далее) можно выставлять оценку входящему номеру, подозревая его в рекламной деятельности. А далее по своей базе проверять, входит ли он в список «белых» рекламодателей, доступны ли рекламные звонки абоненту и т. д. Также на основе поведенческого анализа оператор мог бы придумать механизм оповещения абонента о возможном рекламном вызове, добавляет она.

Из-за участившихся случаев мошенничеств, когда россиянам звонят неизвестные, например, под видом сотрудников банков, мобильные операторы вместе с финансовыми организациями создадут антифрод-систему, писали ранее «Известия». Параллельно пресс-служба Центробанка сообщала, что совместно с депутатами разрабатывает законопроект против мошенничества с подменой абонентских номеров. В регуляторе не ответили «Известиям» на вопрос о статусе документа.