Коронный номер: доля мошеннических звонков возросла на треть

За время режима самоизоляции заметно изменился характер звонков от организаций на частные телефонные номера. Доля вызовов с подозрением на мошенничество возросла на треть. Причем звонящие всё чаще адаптируют свою тактику под текущую повестку — например, сообщают, что из-за коронавируса активизировались преступники, и предлагают каким-либо образом «защитить деньги». В то же время общее количество входящих сигналов от компаний снизилось примерно на 15%, а объем телефонного спама с рекламой медицинских и юридических услуг упал на 90%. Данные получены на основе анонимизированной статистики.

Спама стало меньше

В последнее время стала заметна разница в характере звонков с незнакомых номеров, которые были сделаны до введения карантинных мер и после начала режима самоизоляции, отметили эксперты «Лаборатории Касперского». За первую неделю каникул (30 марта – 5 апреля), объявленных в России в связи с эпидемией коронавируса, доля звонков с подозрением на мошенничество возросла на треть: c 3,5 до 4,7% от общего числа входящих вызовов с незнакомых номеров. На сегодняшний день положение остается примерно таким же.

— По нашим наблюдениям, в первую неделю объявленных каникул сильно изменился профиль звонков от организаций, — рассказал «Известиям» аналитик «Лаборатории Касперского» Виталий Воробьев. — Складывающаяся ситуация напоминает по объемам скорее новогодние праздники. Общее количество входящих звонков от компаний с началом самоизоляции снизилось примерно на 15%, а разница между числом таких звонков в будни и выходные значительно сократилась.

каспер Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако на фоне этого не упало, а даже, наоборот, выросло количество входящих вызовов с подозрением на мошенничество, отметил эксперт.

— Злоумышленники не уходят на каникулы, а используют любую возможность, чтобы добраться до данных или денег абонентов. Особенно теперь, когда люди практически не выпускают телефон из рук , — уточнил Виталий Воробьев.

Что касается отдельных категорий организаций, от которых поступали звонки, то практически прекратился телефонный спам, связанный с рекламой медицинских и юридических услуг: его объем уменьшился на 90%. Несколько снизилось количество входящих с навязчивой рекламой. При этом отмечен небольшой рост числа звонков от коллекторов.

— Чтобы подтвердить наличие замеченной тенденции, мы дополнительно проанализировали статистику по категориям звонков в течение недели с 13 по 19 апреля, — сообщил Виталий Воробьев. — Ситуация здесь аналогична той, что складывалась на первой неделе объявленных каникул. При этом, несмотря на то что количество звонков с подозрением на мошенничество не продолжило расти, их доля всё равно остается выше, чем была до всеобщей изоляции.

Коронавирусное предложение

По словам экспертов «Лаборатории Касперского» злоумышленники, как и в предыдущие годы, пытаются получить доступ к платежным данным абонента. Однако изменился подход. Звонящие адаптируют свою тактику под текущую повестку — например, сообщают, что из-за коронавируса активизировались преступники, и предлагают каким-либо образом «защитить деньги».

В компании Group-IB, занимающейся информационной безопасностью, «Известиям» подтвердили наличие такой тенденции, а также выразили уверенность, что количество различных схем, паразитирующих на теме COVID-19 и человеческих страхах, продолжит расти.

— Если несколько лет назад звонки были связаны с довольно примитивным обманом — например, таким: «Мама, я попал в милицию, вышли денег» или «Я по объявлению, хочу купить ваш товар, диктуйте данные карты и код», — то потом стали использовать схемы с обзвонами якобы от сотрудников банков , — сообщили в пресс-службе компании Group-IB . — На прошлой неделе представители кредитных учреждений рассказали, что мошенники под видом социальных работников обращаются к их клиентам с предложением помочь оформить необходимое разрешение на получение какой-либо выплаты. При этом истинной целью звонка является получение персональных данных собеседника.

телефон Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В компании предупреждают, что информационные поводы, которыми пользуются мошенники, чуть ли не опережают повестку СМИ. И страх граждан перед коронавирусом с этой точки зрения весьма на руку злоумышленникам.

Этот же тезис подтверждают и специалисты по кибербезопасности группы компаний InfoWatch.

— Мошенники в последние недели активно эксплуатируют различные аспекты пандемии, — отметил руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев. — Звоня по телефону, они могут представляться сотрудниками различных социальных служб и государственных ведомств, предлагать компенсации, выплаты или препараты для лечения и профилактики COVID-19. Также они могут призывать пройти тестирование, используя разные уловки, в том числе сообщая, что заболел человек, с которым якобы контактировал объект мошенничества. Главная задача при этом остается прежней: выманить деньги или персональные данные граждан, а порой и то и другое.

Незнакомый абонент

Данные о звонках с незнакомых номеров были получены специалистами «Лаборатории Касперского» на основе анонимизированной статистики с помощью разработанной в компании технологии. Сравнивали данные за два периода: 16–22 марта и 30 марта – 5 апреля. Полученные выводы проверяли на неделе с 13 по 19 апреля.

Программа позволяет сразу узнать, кто звонит с незнакомого номера. В зависимости от операционной системы прямо во время звонка высвечивается название организации и категория сигнала («займы», «служба доставки»), а также уведомление, поступали ли жалобы пользователей на спам и мошенничество с этого номера раньше.

телефон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Алгоритмы машинного обучения, которые использует в программном решении «Лаборатория Касперского» (Kaspersky Who Calls), выявляют спамеров и подозрительные номера, анализируя отзывы пользователей и анонимизированную статистику. В частности, программа отслеживает продолжительность и частоту звонков, наличие номера на официальном сайте банка или компании, а также массу других факторов.

Когда набирается достаточное количество признаков, позволяющих уверенно классифицировать телефонный номер, программа выносит вердикт, подтверждающий или опровергающий мошенническую суть звонка. Система круглосуточно анализирует новую информацию, что позволяет актуализировать данные практически в режиме реального времени.