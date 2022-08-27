Пушков назвал «идиотами» желающих развязать ядерную войну с РФ американцев

Сенатор Алексей Пушков назвал «идиотами» политиков Соединенных Штатах Америки, которые выражают желание развязать ядерную войну с Россией. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Клинические идиоты в США играют в ядерную войну. А тем временем политические идиоты в США ведут дело к ядерной войне», — заявил Пушков в субботу, 27 августа.

Таким образом он прокомментировал видео стримера из Штатов, на котором тот в игре-симуляции планировал ядерным ударом «уничтожить» Россию, но не смог найти страну на глобусе и отправил ракеты на США.

Сенатор также написал, что и играющие в ядерную войну, и ведущие дело к реальной войне люди не сильно отличаются друг от друга. Обе эти категории, по словам парламентария, считают, что подобного масштаба конфликт является только компьютерной игрой.

Ранее десятая конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), проходившая в Нью-Йорке с 1 по 26 августа завершилась без единого соглашения стран о содержании итогового документа. Тогда же заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что у многих делегаций были возражения по поводу проекта.

При этом замглавы делегации России Андрей Белоусов сказал, что десятая конференция ДНЯО стала «политическим заложником» тех, кто помешал достичь итоговой договоренности между участниками лживыми заявлениями по Украине. По его словам, в итоговом коммюнике, которое не удалось составить из-за отсутствия консенсуса между участниками, могла быть отражена общая реакция государств на события и факторы, которые за прошедший обзорный цикл оказали серьезное влияние на основные положения Договора.