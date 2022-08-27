РФ назвала «лживые заявления по Украине» причиной неэффективной работы конференции ДНЯО

Десятая конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) стала «политическим заложником» тех, кто помешал достичь итоговой договоренности между участниками лживыми заявлениями по Украине, заявил замглавы делегации России Андрей Белоусов.

«Тем самым они сделали всё, чтобы не допустить конструктивной, эффективной работы конференции. Их стремление навязать неприемлемые политические формулировки по украинским делам — это чистой воды провокация со стороны тех, кто готов пожертвовать результатами многолетнего обзорного процесса по ДНЯО и использовать конференцию для сведения счетов с Россией, поднимая темы, не имеющие прямого отношения к договору», — сказал он в ходе заключительного пленарного заседания 26 августа.

По словам Белоусова, в итоговом коммюнике, которое не удалось составить из-за отсутствия консенсуса между участниками, могла быть отражена общая реакция государств-участников Договора на те события и факторы, которые за прошедший обзорный цикл оказали серьезное влияние на основные положения Договора.

В проекте итогового соглашения не были затронуты вопросы прекращения действия договора о ракетах средней и меньшей дальности, развития тесного военно-технического сотрудничества неядерных государств со своими ядерными стратегическими партнерами, участия неядерных государств в совместных ядерных миссиях, коллективное согласие участников НАТО на применение ядерного оружия, размещение ядерного оружия на территории неядерных членов альянса, отметил российский дипломат.

«Все эти актуальные для ДНЯО и международной безопасности проблемы, несмотря на озабоченности значительного числа государств, так и не нашли отражения в проекте доклада», — отметил он.

В ходе Десятой конференции оживленные споры участников вызвали вопросы об обязательствах ядерных держав по разоружению и возможность включения в текст итогового документа положений о ситуации на Запорожской атомной электростанции.

Девятая конференция по ДНЯО в 2015 году также завершилась без итогового документа. Этому помешала позиция США и некоторых союзников о перспективе создания свободной от ядерного оружия зоны на Ближнем Востоке.

Итоговые документы конференции до 1995 года продлевали действие ДНЯО на пять лет. После договор был продлен бессрочно. Нынешние документы-декларации юридической силы не имеют.

Председатель заключительного заседания Десятой конференции по ДНЯО, проходившей в Нью-Йорке при ООН с 1 по 26 августа, Густаво Злаувинен заявил ранее, что ее участники не пришли к единому соглашению о содержании итогового документа. Единственной договоренности сторонам удалось добиться по процедурной части относительно следующей конференции в 2026 году.

В этот же день, 26 августа, заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что у многих делегаций были возражения по поводу проекта итогового документа Обзорной конференции ДНЯО. Он также добавил, что на конференции не были учтены призывы российской делегации по ряду пунктов проекта.