Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили пять снарядов калибром 155 мм по Ворошиловскому району Донецка. Об этом утром в субботу, 27 августа, сообщили в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня Донецкой Народной Республики (СЦКК ДНР).

«05:00 — н.п. Орловка — н.п. Донецк (Ворошиловский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

Возле здания военной прокуратуры в центре Донецка после обстрела ощущается сильный запах гари. Как минимум один снаряд упал на бульваре Пушкина напротив здания администрации главы республики Дениса Пушилина, сообщает ТАСС.

24 августа украинские боевики трижды обстреляли Донецк с помощью крупнокалиберной артиллерии. Удары были нанесены из населенных пунктов Нетайлово и Красногоровка по Куйбышевскому и Кировскому районам города.

Националисты регулярно обстреливают Донецк и другие населенные пункты Донбасса. Так, 20 августа стало известно, что во время атаки украинских боевиков на Киевский район погиб мирный житель.

До этого, 14 августа, сообщалось о двух жертвах обстрела Донецка со стороны радикалов. Тогда же из-за ракетного удара по Энергодару погиб мирный житель и получила ранения девушка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент России 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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