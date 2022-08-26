В Совфеде отреагировали на слова Шольца об ограничении поставок оружия Киеву

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 26 августа прокомментировал «Известиям» заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца об ограничении поставок вооружения на Украину.

«[Немцы] понимают, какой огромный ущерб они понесут. В Германии не хватает газа для работы предприятий, и Шольц стал понимать, чем это грозит. Поэтому они ссылаются на нехватку оружия, что надо не оголять собственный арсенал», — сказал Джабаров.

Накануне Шольц заявил, что Германия не станет поставлять Украине оружие, с помощью которого можно было бы нанести удары по территориям России, поскольку важно не допустить критической эскалации ситуации. Он напомнил о позиции американского президента Джо Байдена, который также отказал Киеву в данной категории военной техники.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал, что доверять словам Шольца не стоит, так как они являются обманом и попыткой оправдать свои действия.

24 августа министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Бундесвер испытывает проблемы с собственным снабжением из-за военной помощи киевскому режиму. Бербок добавила, что «нерешительность» Берлина в вопросе поставок вооружений и попытки Германии наладить работу газопровода «Северный поток – 2» спровоцировали антипатию со стороны стран-партнеров Германии в Восточной Европе и Прибалтике, из-за чего «было разбито много фарфора».

22 августа газета DW сообщила, что министерство обороны ФРГ отклонило предложение депутатов бундестага от правящей коалиции поставить Украине больше оружия. В ведомстве отказались согласиться на ослабление бундесвера ради поставок оружия Киеву.

В июне власти ФРГ впервые опубликовали план дальнейших поставок оружия Украине. В него вошли 30 зенитных самоходных установок Gepard, системы противовоздушной обороны IRIS-T, реактивные системы залпового огня MARS и другая техника.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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