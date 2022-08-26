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В Совфеде отреагировали на слова Шольца об ограничении поставок оружия Киеву

Сенатор Джабаров оценил слова Шольца о том, что ФРГ не будет поставлять Украине оружие для ударов по территории России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 26 августа прокомментировал «Известиям» заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца об ограничении поставок вооружения на Украину.

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«[Немцы] понимают, какой огромный ущерб они понесут. В Германии не хватает газа для работы предприятий, и Шольц стал понимать, чем это грозит. Поэтому они ссылаются на нехватку оружия, что надо не оголять собственный арсенал», — сказал Джабаров.

Накануне Шольц заявил, что Германия не станет поставлять Украине оружие, с помощью которого можно было бы нанести удары по территориям России, поскольку важно не допустить критической эскалации ситуации. Он напомнил о позиции американского президента Джо Байдена, который также отказал Киеву в данной категории военной техники.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал, что доверять словам Шольца не стоит, так как они являются обманом и попыткой оправдать свои действия.

24 августа министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Бундесвер испытывает проблемы с собственным снабжением из-за военной помощи киевскому режиму. Бербок добавила, что «нерешительность» Берлина в вопросе поставок вооружений и попытки Германии наладить работу газопровода «Северный поток – 2» спровоцировали антипатию со стороны стран-партнеров Германии в Восточной Европе и Прибалтике, из-за чего «было разбито много фарфора».

22 августа газета DW сообщила, что министерство обороны ФРГ отклонило предложение депутатов бундестага от правящей коалиции поставить Украине больше оружия. В ведомстве отказались согласиться на ослабление бундесвера ради поставок оружия Киеву.

В июне власти ФРГ впервые опубликовали план дальнейших поставок оружия Украине. В него вошли 30 зенитных самоходных установок Gepard, системы противовоздушной обороны IRIS-T, реактивные системы залпового огня MARS и другая техника.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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