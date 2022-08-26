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В Госдуме призвали не доверять словам Шольца об ограничении поставок оружия на Украину

Депутат ГД Чепа призвал не доверять Шольцу, который обещал ограничить поставки оружия на Украину
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Доверять словам канцлера Германии Олафа Шольца об ограничении поставок вооружения на Украину не стоит. Такое мнение высказал 26 августа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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«Многие заявления Шольца абсурдны. Как можно расценивать такие заявления, когда он говорит, что НАТО никогда не угрожало России, когда сама концепция, идея НАТО направлена против России?» — цитирует Чепу lenta.ru.

Депутат указал, что он не может верить канцлеру Германии, поскольку его слова являются обманом и попыткой оправдать свои действия.

Накануне в четверг Шольц заявил, что Германия не станет поставлять Украине оружие, с помощью которого можно было бы нанести удары по территориям России, поскольку важно не допустить критической эскалации ситуации. Он напомнил о позиции американского президента Джо Байдена, который также отказал Киеву в данной категории военной техники.

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