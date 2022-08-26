В Госдуме призвали не доверять словам Шольца об ограничении поставок оружия на Украину

Доверять словам канцлера Германии Олафа Шольца об ограничении поставок вооружения на Украину не стоит. Такое мнение высказал 26 августа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Многие заявления Шольца абсурдны. Как можно расценивать такие заявления, когда он говорит, что НАТО никогда не угрожало России, когда сама концепция, идея НАТО направлена против России?» — цитирует Чепу lenta.ru.

Депутат указал, что он не может верить канцлеру Германии, поскольку его слова являются обманом и попыткой оправдать свои действия.

Накануне в четверг Шольц заявил, что Германия не станет поставлять Украине оружие, с помощью которого можно было бы нанести удары по территориям России, поскольку важно не допустить критической эскалации ситуации. Он напомнил о позиции американского президента Джо Байдена, который также отказал Киеву в данной категории военной техники.

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