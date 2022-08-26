Опрос показал нежелание немцев видеть Шольца на посту канцлера

Жители Германии не одобряют деятельность канцлера страны Олафа Шольца и не хотят видеть его на посту главы правительства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые приводит 25 августа издание Der Spiegel.

По мнению немцев, наиболее подходящим кандидатом на пост канцлера Германии в настоящий момент является министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек. Именно его в этой должности хотели бы видеть 23% респондентов.

Как отмечают журналисты, в период кризиса министр экономики приобрел хорошую репутацию среди избирателей за счет своего необычного стиля коммуникации.

У Шольца результаты менее впечатляющие — с 13% голосов он находится только на третьем месте в опросе. При этом он делит его также с главой Христианско-социального союза (ХСС) Маркусом Зёдером. Глава МИД Германии Анналена Бербок значительно отстает от лидеров опроса — она набрала всего 7%.

23 августа бывший депутат и экс-глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд заявил «Известиям», что многие в Германии разочарованы канцлером ФРГ. По его словам, с избранием СДПГ (Социал-демократической партии Германии) в 2021 году многие люди возлагали надежды на прогрессивные политические изменения в Берлине, большей солидарности в обществе и более сбалансированного курса с Россией. По словам Шлунда, все эти надежды до сих пор не осуществились, «наоборот, даже были растоптаны».

21 августа газета Handelsblatt со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA, сообщила, что более 60% жителей Германии недовольны деятельностью Шольца и правящей коалиции «Светофор», в которую входят СДПГ, партия «Союз-90/Зеленые» и Свободная демократическая партия. Социологи пришли к выводу, что Шольц занял бы третье место с 18% голосов, если бы выборы канцлера ФРГ проводились сейчас.

В середине июля газета The Telegraph сообщила, что Шольцу может грозить отставка из-за разразившегося в стране кризиса энергоснабжения и позиции по ситуации вокруг Украины. Указывалось, что правящая коалиция в Германии, в которую входит канцлер, находится под угрозой распада.

В июне министр экономики Германии Роберт Хабек отметил, что Германии предстоят «сложные осень и зима» из-за цен на энергоресурсы, и осенью немцы будут получать более высокие счета за отопление.