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Экс-депутат бундестага заявил о разочаровании немцев Шольцем

Экс-депутат бундестага Шлунд сообщил, что немцы разочарованы канцлером ФРГ Шольцем
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Фото: REUTERS/Carlos Osorio
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Многие в Германии разочарованы канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом 23 августа «Известиям» сообщил бывший депутат и экс-глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд.

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«С избранием СДПГ (Социал-демократической партии Германии. — Ред.) в 2021 году многие люди возлагали надежды на прогрессивные политические изменения в Берлине. С одной стороны, они хотели большей солидарности в обществе, а с другой стороны, более сбалансированного курса с Россией», — сказал он.

По словам Шлунда, все эти надежды до сих пор не осуществились, «наоборот, даже были растоптаны». Это видно и по последним предвыборным опросам, отметил экс-депутат.

«Так что нельзя исключать, что канцлеру Шольцу также в силу накопленных скандалов не удастся избежать вотума доверия. Сомнительно, что он все еще обладает большой поддержкой в бундестаге. Даже в правительственном лагере есть сомнения относительно того, будет ли канцлер политически и дипломатически на высоте в свете кризисов, с которыми сталкивается Германия», — добавил Шлунд.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте в свою очередь отметил, что, несмотря на рейтинг Шольца, ожидать отставки или перевыборов не стоит.

«Между партнерами по коалиции нет серьезных разногласий по фундаментальным вопросам. А в бундестаге у Шольца не будет каких-то серьезных препятствий, кроме левых и АдГ (Альтернатива для Германии. — Ред.)», — сказал он.

При этом Нольте подчеркнул, что именно Шольц должен нести ответственность за последствия плохой политики правительства ФРГ.

«К сожалению, многие не видят вины Шольца», — заключил депутат.

21 августа Шольц заявил о своем намерении остаться на своем посту еще на один срок.

В тот же день газета Handelsblatt со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA, сообщила, что более 60% жителей Германии недовольны деятельностью Шольца и правящей коалиции «Светофор», в которую входят СДПГ, партия «Союз-90/Зеленые» и Свободная демократическая партия. Социологи пришли к выводу, что Шольц занял бы третье место с 18% голосов, если бы выборы канцлера ФРГ проводились сейчас.

В середине июля газета The Telegraph сообщила, что Шольцу может грозить отставка из-за разразившегося в стране кризиса энергоснабжения и позиции по ситуации вокруг Украины. Указывалось, что правящая коалиция в Германии, в которую входит канцлер, находится под угрозой распада.

В июне министр экономики Германии Роберт Хабек отметил, что Германии предстоят «сложные осень и зима» из-за цен на энергоресурсы, и осенью немцы будут получать более высокие счета за отопление.

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