Шольц намерен остаться на посту канцлера ФРГ на еще один срок

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о своем намерении остаться на своем посту еще на один срок. Об этом он рассказал в воскресенье, 21 августа, отвечая на вопрос в рамках дня открытых дверей.

«Я хочу позаботиться о том, что мы решим стоящие перед нами задачи, которые сейчас очень-очень сложны, и сделаем это настолько хорошо и добьемся такого прогресса для нашей страны, что я получу еще один мандат. Это было бы неплохо», — сказал глава правительства Германии.

Шольц также не считает необходимым вводить ограничения на срок нахождения на посту канцлера, отметила «Газета.Ru».

Ранее 21 августа сообщалось, что обнажившие грудь перед канцлером ФРГ активистки призвали отказаться от газа из РФ. Инцидент произошел во время фотосессии Шольца на дне открытых дверей.

Также в воскресенье газета Handelsblatt со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA, сообщила, что более 60% жителей Германии недовольны деятельностью Шольца и правящей коалиции «Светофор», в которую входят Социал-демократическая партия Германия (СДПГ), партия «Союз-90/Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП).

Социологи пришли к выводу, что Шольц занял бы третье место с 18% голосов, если бы выборы канцлера ФРГ проводились сейчас.

До этого, 17 августа, Шольца освистала толпа активистов во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург.

Между тем старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова Александр Камкин 15 июля заявил «Известиям», что полностью исключать досрочную отставку Шольца в условиях экономического и энергетического кризиса нельзя. По его словам, у Шольца два варианта ухода в отставку — добровольно или через импичмент. Камкин отметил, что скандал на вечеринке СДПГ сослужил политику плохую службу, и многие предполагали, что эта история заставит канцлера объявить об отставке. Однако в настоящее время таких намеков даже нет, подчеркнул он.

Также 1 5 июля газета The Telegraph сообщила, что канцлеру Германии Олафу Шольцу может грозить отставка из-за разразившегося в стране кризиса энергоснабжения и позиции по ситуации вокруг Украины. Указывалось, что правящая коалиция в Германии, в которую входит канцлер, находится под угрозой распада.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков допустил отставку Шольца из-за экономических последствий, спровоцированных санкциями против России.