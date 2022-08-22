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Обнажившие грудь перед Шольцем активистки требовали отказа от газа РФ

Обнажившие грудь перед канцлером ФРГ Шольцем активистки требовали немедленного отказа от газа РФ
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Фото: Global Look Press/Carsten Koall/dpa
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Обнажившие грудь перед канцлером ФРГ Олафом Шольцем в воскресенье, 21 августа, активистки призвали отказаться от газа из РФ.

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Как сообщает издание Welt, девушки потребовали «больше не давать денег [президенту РФ Владимиру] Путину». После этого охрана канцлера оперативно окружила нарушительниц плотным кольцом и вывела их с площадки.

Инцидент произошел во время фотосессии Шольца на дне открытых дверей. На снимках с мероприятия видно, что немецкий политик растерянно стоит между двумя полуобнаженными женщинами.

Отмечается, что сотрудники службы безопасности проверяли всех желающих сделать фотографию с политиком, однако это не помешало активисткам не только оголить грудь, но и рассыпать нарисованные купюры перед канцлером.

Позже Шольц продолжил фотосессию.

Ранее 21 августа газета Handelsblatt со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA, сообщила, что более 60% жителей Германии недовольны деятельностью Шольца и правящей коалиции «Светофор», в которую входят Социал-демократическая партия Германия (СДПГ), партия «Союз-90/Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП).

17 августа Шольца освистала толпа активистов во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург.

До этого, 15 июля, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова Александр Камкин заявил «Известиям», что полностью исключать досрочную отставку Шольца в условиях экономического и энергетического кризиса нельзя.

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