Обнажившие грудь перед Шольцем активистки требовали отказа от газа РФ
Обнажившие грудь перед канцлером ФРГ Олафом Шольцем в воскресенье, 21 августа, активистки призвали отказаться от газа из РФ.
Как сообщает издание Welt, девушки потребовали «больше не давать денег [президенту РФ Владимиру] Путину». После этого охрана канцлера оперативно окружила нарушительниц плотным кольцом и вывела их с площадки.
Инцидент произошел во время фотосессии Шольца на дне открытых дверей. На снимках с мероприятия видно, что немецкий политик растерянно стоит между двумя полуобнаженными женщинами.
Отмечается, что сотрудники службы безопасности проверяли всех желающих сделать фотографию с политиком, однако это не помешало активисткам не только оголить грудь, но и рассыпать нарисованные купюры перед канцлером.
Позже Шольц продолжил фотосессию.
Ранее 21 августа газета Handelsblatt со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA, сообщила, что более 60% жителей Германии недовольны деятельностью Шольца и правящей коалиции «Светофор», в которую входят Социал-демократическая партия Германия (СДПГ), партия «Союз-90/Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП).
17 августа Шольца освистала толпа активистов во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург.
До этого, 15 июля, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова Александр Камкин заявил «Известиям», что полностью исключать досрочную отставку Шольца в условиях экономического и энергетического кризиса нельзя.