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Активистки оголили грудь во время фотосессии с Шольцем

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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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Две активистки показали обнаженную грудь во время фотосессии с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, которая проходила в рамках дня открытых дверей. Об этом 21 августа сообщает немецкое издание Bild.

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Охрана оперативно увела девушек, однако кадры с фотосессии успели попасть в СМИ. На снимках видно, что немецкий политик растерянно стоит между двумя женщинами.

Перед фотосессией охрана проверяла всех желающих сделать фотографию с политиком, однако это не помешало активисткам не только обнажить грудь, но и рассыпать нарисованные купюры перед канцлером.

Шольц после инцидента продолжил фотосессию.

Ранее 21 августа газета Handelsblatt со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA, сообщила, что более 60% жителей Германии недовольны деятельностью Шольца и правящей коалиции «Светофор», в которую входят Социал-демократическая партия Германия (СДПГ), партия «Союз-90/Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП).

17 августа Шольца освистала толпа активистов во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург.

До этого, 15 июля, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова Александр Камкин заявил «Известиям», что полностью исключать досрочную отставку Шольца в условиях экономического и энергетического кризиса нельзя.

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