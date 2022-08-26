Германия отказала Украине в поставках угрожающего безопасности России оружия

ФРГ не станет поставлять Украине оружие, с помощью которого можно нанести удары по территориям России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц 25 августа.

Он напомнил о позиции американского президента Джо Байдена, который также отказал Киеву в данной категории военной техники.

«Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники», — приводятся его слова в публикации T-Online.

По его словам, к принятию решений о поставках вооружений Украине нужно подходить тщательно и обдуманно. Шольц сказал, что главная цель — поддержка киевского режима, однако важно не допустить критической эскалации ситуации вокруг Украины.

Он добавил, что страна получит несколько ракетных установок, зенитную самоходную установку Gepard и радары.

24 августа министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Бундесвер испытывает проблемы с собственным снабжением из-за военной помощи киевскому режиму. Бербок также добавила, что «нерешительность» Берлина в вопросе поставок вооружений режиму президента Украины Владимира Зеленского и попытки Германии наладить работу газопровода «Северный поток — 2» спровоцировали антипатию со стороны стран-партнеров Германии в Восточной Европе и Прибалтике, из-за чего «было разбито много фарфора».

21 августа власти Германии опубликовали список вооружений, которые уже были или будут поставлены Украине. В него вошли 30 зенитных самоходных установок Gepard, системы противовоздушной обороны IRIS-T, реактивные системы залпового огня MARS и другие вооружения.

Москва неоднократно призывала западные страны перестать накачивать Киев оружием. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, поставляя вооружение на Украину, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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