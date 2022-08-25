Берлин признал истощение запасов бундесвера из-за поставок оружия Украине

Бундесвер испытывает проблемы с собственным снабжением из-за военной помощи киевскому режиму. Такое заявление 24 августа сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF.

«К сожалению, ситуация здесь такова, что у нас абсолютный дефицит собственных запасов», — сообщила министр, комментируя ситуацию с поставками вооружений киевскому режиму.

Бербок также добавила, что «нерешительность» Берлина в вопросе поставок вооружений режиму президента Украины Владимира Зеленского и попытки Германии наладить работу газопровода «Северный поток — 2» спровоцировали антипатию со стороны стран-партнеров Германии в Восточной Европе и Прибалтике, из-за чего «было разбито много фарфора».

«Теперь нужны дополнительные, быстрые, дополнительные поставки [вооружений Украине] осенью», — указала Бербок, добавив, что в ближайшие недели Германия предоставит Киеву зенитно-ракетные комплексы IRIS-T.

Комментируя перспективы конфликта в Донбассе, Бербок выразила неуверенность насчет способности Украины одержать победу и предположила, что он может продолжиться в следующем году. В свою очередь, министр пообещала продолжить поддерживать киевский режим, так как он якобы борется «за европейский порядок».

В тот же день министр обороны Украины Алексей Резников в интервью ARD высказал мнение о том, что Берлин должен разрешить другим странам отправить Киеву танки Leopard. Резников поблагодарил Германию за предоставленные самоходные установки, системы противовоздушной обороны (ПВО) и радары, однако отметил, что танки также нужны киевскому режиму.

Ранее, 22 августа, DW сообщила, что министерство обороны ФРГ отклонило предложение депутатов бундестага от правящей коалиции поставить Украине больше оружия. В ведомстве отказались согласиться на ослабление бундесвера ради поставок оружия Киеву.

21 августа власти Германии опубликовали список вооружений, которые уже были или будут поставлены Украине. В него вошли 30 зенитных самоходных установок Gepard, ПВО IRIS-T, реактивные системы залпового огня MARS и другие вооружения.

Москва неоднократно призывала западные страны перестать накачивать Киев оружием. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, поставляя вооружение на Украину, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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