Реклама
Прямой эфир
Мир
В правящей партии ФРГ допустили заморозку СП-2 навсегда
Мир
Антироссийское заявление по Украине в ООН поддержало менее трети государств
Общество
Власти Рязанской области сообщили о защите приграничных с пожарами поселений
Политика
Небензя указал на желание РФ разрешить ситуацию на Украине путем переговоров
Мир
Welt призвала Киев признать потерю Донбасса
Мир
Берлин признал истощение запасов бундесвера из-за поставок оружия Украине
Мир
Пентагон допустил поставку истребителей Украине
Мир
В Германии оценили убытки экспортеров в €70 млрд
Экономика
Помогающим ДНР и ЛНР компаниям предложили отменить НДС
Мир
Власти Крыма назвали плохой затеей намерение Зеленского захватить полуостров
Мир
Трое американских военных пострадали в результате обстрела баз США в Сирии
Общество
Синоптики спрогнозировали до 34 градусов тепла в Московском регионе 25 августа
Сюжет:

Берлин признал истощение запасов бундесвера из-за поставок оружия Украине

Глава МИД Германии Бербок: дальнейшие поставки оружия киевскому режиму затрудняются из-за проблем со снабжением бундесвера
0
Фото: TASS/MAGO/Björn Trotzki
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бундесвер испытывает проблемы с собственным снабжением из-за военной помощи киевскому режиму. Такое заявление 24 августа сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF.

Холодная война: отношения Германии и России резко изменились
Берлин готов увеличивать расходы на военные нужды и отправлять Киеву вооружение

«К сожалению, ситуация здесь такова, что у нас абсолютный дефицит собственных запасов», — сообщила министр, комментируя ситуацию с поставками вооружений киевскому режиму.

Бербок также добавила, что «нерешительность» Берлина в вопросе поставок вооружений режиму президента Украины Владимира Зеленского и попытки Германии наладить работу газопровода «Северный поток — 2» спровоцировали антипатию со стороны стран-партнеров Германии в Восточной Европе и Прибалтике, из-за чего «было разбито много фарфора».

«Теперь нужны дополнительные, быстрые, дополнительные поставки [вооружений Украине] осенью», — указала Бербок, добавив, что в ближайшие недели Германия предоставит Киеву зенитно-ракетные комплексы IRIS-T.

Комментируя перспективы конфликта в Донбассе, Бербок выразила неуверенность насчет способности Украины одержать победу и предположила, что он может продолжиться в следующем году. В свою очередь, министр пообещала продолжить поддерживать киевский режим, так как он якобы борется «за европейский порядок».

В тот же день министр обороны Украины Алексей Резников в интервью ARD высказал мнение о том, что Берлин должен разрешить другим странам отправить Киеву танки Leopard. Резников поблагодарил Германию за предоставленные самоходные установки, системы противовоздушной обороны (ПВО) и радары, однако отметил, что танки также нужны киевскому режиму.

Ранее, 22 августа, DW сообщила, что министерство обороны ФРГ отклонило предложение депутатов бундестага от правящей коалиции поставить Украине больше оружия. В ведомстве отказались согласиться на ослабление бундесвера ради поставок оружия Киеву.

21 августа власти Германии опубликовали список вооружений, которые уже были или будут поставлены Украине. В него вошли 30 зенитных самоходных установок Gepard, ПВО IRIS-T, реактивные системы залпового огня MARS и другие вооружения.

Москва неоднократно призывала западные страны перестать накачивать Киев оружием. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, поставляя вооружение на Украину, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022