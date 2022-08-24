Украина попросила немецкие танки Leopard

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Германия должна разрешить другим странам отправить Киеву танки Leopard. Об этом он заявил в интервью ARD, опубликованном 24 августа.

Резников поблагодарил Германию за предоставленные самоходные установки, ПВО и радары, однако отметил, что у страны и их общих партнеров также есть много танков Leopard.

«Вы могли бы разрешить им отдать эту технику нам», — сказал он.

Такую просьбу министр обороны Украины озвучил в связи с правилом Германии: если какое-либо государство закупило у них вооружение, то оно не имеет право передавать его другим странам без согласия Берлина.

Ранее, 22 августа, DW сообщила, что министерство обороны ФРГ отклонило предложение депутатов бундестага от правящей коалиции поставить Украине больше оружия. В ведомстве отказались согласиться на ослабление бундесвера ради поставок оружия Киеву.

21 августа власти Германии опубликовали список вооружений, которые уже были или будут поставлены Украине. В него вошли 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, ПВО IRIS-T, РСЗО MARS и другие вооружения.

Москва неоднократно призывала западные страны перестать накачивать Киев оружием. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, поставляя вооружение на Украину, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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