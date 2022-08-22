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DW узнала об отказе Германии увеличить поставки оружия Украине

DW: минобороны Германии отклонило предложение поставить Украине больше оружия
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Фото: REUTERS/Annegret Hilse
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Министерство обороны Германии отклонило предложение депутатов бундестага от правящей коалиции поставить Украине больше оружия. Об этом сообщило 22 августа издание DW со ссылкой на представителя оборонного ведомства.

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По данным издания, в минобороны ФРГ также отказались согласиться на ослабление бундесвера ради поставок оружия Киеву, ссылаясь на то, что Берлин не может пойти на такие риски ввиду якобы исходящей угрозы со стороны России.

Накануне экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал нежелание властей ФРГ помогать его стране и поставлять тяжелое вооружение. Он указал, что Берлин оставил Киев в одиночестве в военном отношении, «на диете».

Между тем 2 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что Германия поставляет Украине настолько новую военную технику, что некоторых из ее экземпляров еще нет на вооружении даже у самой немецкой армии.

До этого власти Германии опубликовали список вооружений, которые уже были или будут поставлены Украине. В него вошли 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, РСЗО MARS и другие вооружения.

18 августа газета Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики сообщила, что шесть крупных европейских стран не дали никаких двусторонних военных обещаний Украине в июле. В материале отмечается, что с конца апреля военная помощь Киеву существенно снизилась.

13 августа директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев не исключил, что по мере поставок Киеву западного дальнобойного оружия «географические задачи» российской спецоперации будут расширяться.

Вместе с тем он отметил, что миллиардная военная помощь Киеву со стороны западных государств не помешает реализовать цели спецоперации РФ на Украине.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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