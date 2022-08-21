Экс-посол Украины Мельник обвинил ФРГ в «военной диете» Киева

Берлин оставил Киев в одиночестве в военном отношении, «на диете». Об этом 21 августа на странице в Twitter заявил экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Комментируя статью журнала Spiegel, дипломат в жесткой форме раскритиковал нежелание властей ФРГ помогать его стране и поставлять тяжелое вооружение.

По словам Мельника, правящая коалиция в ФРГ игнорирует призывы своих экспертов по оборонной политике, которые требуют поставить Киеву больше тяжелого вооружения.

«Почему Киев оставили в одиночестве в военном отношении? На диете», — констатировал Мельник.

7 августа Мельник в очередной раз навлек на себя гнев немцев после упоминания нацистского коллаборанта Степана Бандеры. Он заявил, что многие люди пока «не готовы предметно обсуждать» личность Бандеры и его действия. Немецкие пользователи Twitter раскритиковали высказывания дипломата и отметили, что ему стоит покинуть Германию.

30 июня в беседе с немецкими журналистами дипломат сравнил Степана Бандеру с Робин Гудом, который многими почитается. По его словам, Бандера был «борцом за свободу», а убийство мирных поляков посол Украины оправдал тем, что с другой стороны тоже «было много убийств и зверств».

После этого украинский МИД заявил, что Мельник высказал свое личное мнение. 27 июля экс-посол принес извинения за эти слова и назвал их ошибочными..

3 мая Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Таким образом он отреагировал на слова канцлера о том, что тот не поедет в Киев после отказа украинских властей принимать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Спустя несколько месяцев дипломат извинился перед канцлером ФРГ.

26 мая украинский посол раскритиковал скорость поставок немецкого оружия Киеву: он выложил в в Twitter фотографию улитки с приклеенным к ее панцирю патроном.